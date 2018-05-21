Помпео заявил о готовности США восстановить дипломатические отношения с Ираном

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США готовы отменить свои санкции против Ирана и восстановить дипломатические отношения в случае смены курса Тегерана по требованию Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая на мероприятии фонда «Наследие».
Помпео заявил о готовности США восстановить дипломатические отношения с Ираном
  • Reuters

«В обмен на крупные изменения со стороны Ирана Соединённые Штаты готовы предпринять действия, идущие на благо иранскому народу. Эти сферы действий включают различные аспекты. Мы готовы прежде всего отменить компоненты всех наших санкций в отношении (иранского. — RT) режима», — сказал он.

По его словам, на этом этапе США будут «счастливы восстановить полные дипломатические и торговые отношения с Ираном».

«И мы готовы обеспечить Ирану доступ к передовым технологиям», — добавил госсекретарь.

Ранее в Госдепартаменте рассказали, что Помпео 21 мая представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

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