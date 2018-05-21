Госсекретарь США Помпео представляет новую политику Вашингтона в отношении Тегерана

Короткая ссылка
RT
Глава Госдепа Майк Помпео выступает с речью, посвящённой новой политике США в отношении Ирана. 8 мая Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки, а американский президент Дональд Трамп анонсировал введение санкций «самого высокого уровня» против Тегерана. Остальные участники соглашения — Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай — выразили приверженность действующему договору. RT ведёт прямую трансляцию.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных