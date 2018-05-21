Госсекретарь США Помпео представляет новую политику Вашингтона в отношении Тегерана

Глава Госдепа Майк Помпео выступает с речью, посвящённой новой политике США в отношении Ирана. 8 мая Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки, а американский президент Дональд Трамп анонсировал введение санкций «самого высокого уровня» против Тегерана. Остальные участники соглашения — Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай — выразили приверженность действующему договору. RT ведёт прямую трансляцию.