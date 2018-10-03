Путин назвал запоздавшей инициативу ЕС по Ирану

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, заявил, что принимаемые ЕС инициативы по Ирану запоздали.

«Она (инициатива. — RT) опоздала немного, но лучше поздно, чем никогда. Опоздала, потому что президент Франции, совсем недавно выступая в Нью-Йорке, прямо заявил о необходимости повысить экономический суверенитет ЕС, снизить зависимость от США. Но, конечно, это правильно. А как иначе?» — сказал Путин.

По его словам, необходимо что-то предпринимать в условиях, когда «с помощью политических инструментов кто-то пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе».

Ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.

В конце сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.