Путин назвал запоздавшей инициативу ЕС по Ирану

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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, заявил, что принимаемые ЕС инициативы по Ирану запоздали.
Путин назвал запоздавшей инициативу ЕС по Ирану
  • РИА Новости

«Она (инициатива. — RT) опоздала немного, но лучше поздно, чем никогда. Опоздала, потому что президент Франции, совсем недавно выступая в Нью-Йорке, прямо заявил о необходимости повысить экономический суверенитет ЕС, снизить зависимость от США. Но, конечно, это правильно. А как иначе?» — сказал Путин.

По его словам, необходимо что-то предпринимать в условиях, когда «с помощью политических инструментов кто-то пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе».

Ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.

В конце сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.

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