Болтон: США не позволят ЕС обходить антииранские санкции
«Мы не собираемся позволять, чтобы наши санкции обходила Европа или кто-то ещё», — цитирует его РИА Новости.
По словам Болтона, Вашингтон намерен внимательно следить за инициативой Европейского союза по созданию структуры, которая будет защищать европейский бизнес от санкций США в случае ведения дел с Ираном.
Данное заявление он сделал во время выступления на конференции по Ирану в Нью-Йорке.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил данное намерение.