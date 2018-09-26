Болтон: США не позволят ЕС обходить антииранские санкции

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Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона не позволит странам Евросоюза или кому-то ещё обходить санкции, введённые Вашингтоном против Ирана.

«Мы не собираемся позволять, чтобы наши санкции обходила Европа или кто-то ещё», — цитирует его РИА Новости.

По словам Болтона, Вашингтон намерен внимательно следить за инициативой Европейского союза по созданию структуры, которая будет защищать европейский бизнес от санкций США в случае ведения дел с Ираном.

Данное заявление он сделал во время выступления на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил данное намерение.

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