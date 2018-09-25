Эксперт оценил намерение участников сделки с Ираном создать механизм для расчётов с Тегераном

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Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил намерение участников сделки с Ираном создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.
Эксперт оценил намерение участников сделки с Ираном создать механизм для расчётов с Тегераном
  • РИА Новости

По словам эксперта, Евросоюз говорит об этом уже несколько месяцев — с момента объявления Вашингтоном выхода из соглашения по иранской ядерной программе.

«Однако до сих пор такого механизма в реальности не создано, и европейские компании, напуганные американскими угрозами, уже начали разрывать свои контрактные отношения с Ираном», — отметил Жаров.

Со своей стороны, политический аналитик, публицист Юрий Голубь считает, что США могут попытаться сломать этот новый механизм расчётов, но последствия для отношений с Европой будут драматическими.

Как полагает эксперт, американский президент Дональд Трамп «собственными руками разрушает основы доминирования США в Европе и мире».

Ранее независимый журналист, политолог, аналитик Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы возможной встречи Трампа с лидером Ирана Хасаном Рухани.

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