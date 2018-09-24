Эксперт оценил перспективы возможной встречи Трампа и Рухани

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Независимый журналист, политолог, аналитик Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера Ирана Хасана Рухани.
Эксперт оценил перспективы возможной встречи Трампа и Рухани
  • Reuters

«Не стоит забывать, что Трамп претендует получить и такую же, как у Барака Обамы, награду под названием «Нобелевская премия мира». В рамках достижения этой цели он может делать различные заявления и даже встречаться», — сказал Асафов.

По его словам, большой вопрос, будут ли последствия от таких встреч.

Кроме того, считает эксперт, диалог США и Ирана возможен, но он не будет означать, что Трамп откажется от своих целей в отношении Тегерана.

Асафов также отметил, что многое зависит и от Рухани, имеющего весьма специфическую позицию в отношении Соединённых Штатов и Израиля.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН может состояться встреча Трампа и Рухани.

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