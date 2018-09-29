«Мир платит высокую цену за корыстные амбиции узкой группы стран»: о чём говорил Лавров на Генассамблее ООН

Международные отношения проходят сложный и противоречивый исторический этап. С таким утверждением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, мировому сообществу приходится платить высокую цену из-за корыстных амбиции узкой группы стран. Министр отметил, что ряд государств Запада ради сохранения «самопровозглашённого статуса мировых лидеров» идут на политический шантаж, экономическое давление и грубую силу. Лавров призвал отказаться от политики диктата и выразил надежду, что процесс решения проблем будет сопровождаться диалогом, основанным на взаимном уважении.

В Нью-Йорке продолжается 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе четвёртого дня заседаний одним из докладчиков стал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил, что международные отношения проходят через весьма сложный и противоречивый исторический этап из-за столкновения двух разнонаправленных тенденций.

С одной стороны, по его словам, наблюдается укрепление полицентризма и уверенное становление новых очагов экономического роста. С другой — наблюдается желание ряда западных государств сохранить за собой «самопровозглашённый статус мировых лидеров» и затормозить процесс формирования многополярности.

«Ради этого в ход идёт всё, включая политический шантаж, экономическое давление и грубую силу. В результате таких незаконных действий девальвируется международное право, на котором зиждется послевоенное мироустройство», — сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что на смену дипломатии и культуре переговоров приходят диктат и односторонние рестрикции, вводимые без согласия Совбеза, и под которые попали уже более десятка государств.

«За корыстные амбиции узкой группы стран мировому сообществу приходится платить высокую цену», — пояснил Лавров.

Российский министр добавил, что западные коллеги пытаются подменить верховенство права неким «порядком, основанном на правилах», которые представляют собой образец двойных стандартов. В этой связи он отметил, что Запад пытается превратить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в средство наказания неугодных правительств.

В завершении выступления Лавров призвал мировое сообщество придерживаться высоких целей и принципов Устава ООН, а также обязательств «отцов-основателей». По его словам, такие методы решения проблем, как диктат и принуждение, были характерны для колониальной эпохи, и их следует отправить на свалку истории.

«Надеюсь, что культура взаимоуважительного диалога возьмёт верх. Россия будет этому всецело способствовать», — заключил Лавров.

Отметим, что позднее Лавров подвёл итоги работы во главе делегации РФ на 73-й сессии ГА в ходе пресс-конференции. На ней Лавров ответил на вопросы журналистов, большая часть которых была связана с вопросами, которые глава МИД РФ осветил в ходе своего выступления на ГА ООН.

Лавров указал на злоупотребления Вашингтона положением доллара в мировой валютно-финансовой системе и подчеркнул, что отказ мировых стран от расчётов в этой валюте приведёт к ослаблению США. Кроме того, он рассказал о российско-американском взаимодействии.

«То, что отношения сейчас плохие, и, наверное, даже наихудшие за всё время, которое мы имеем связи с Соединёнными Штатами, это все понимают. То, что встречи, которые президенты (двух стран. — RT) уже провели в Гамбурге, а потом в Хельсинки, были весьма конструктивными — это, по-моему, тоже все заметили, — пояснил глава МИД России.

На пресс-конференции нашлось место и для шуток. На вопрос о том, переманивает ли Россия фермеров из ЮАР, Лавров ответил: «Нет, нет, мы заняты вмешательством в выборы в Каталонии. Нам не до ваших фермеров, и вы от нас слишком далеко».

Ближний Восток

Говоря о ситуации в Сирии, Лавров отметил, что страны Запада для предъявления кому-либо обвинений используют пресловутую формулировку «хайли лайкли». По его словам, в отношении Дамаска используются те же сфальсифицированные предлоги, что и в Югославии (в 1999 году), в Ираке (в 2003-м) и Ливии (в 2011-м).

При этом российский министр указал, что приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должны стать помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.

«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия», — пояснил он.

Позднее на пресс-конференции Лавров сообщил, что российская сторона начала поставку комплексов С-300 в Сирию. При этом РФ ведёт с США диалог о «прекращении их незаконного присутствия» на территории САР. При этом он указал на совпадение позиций Москвы и Вашингтона по вопросу неприемлемости сохранения террористического очага в САР.

В то же время глава МИД РФ предостерёг от односторонних подходов и попыток монополизировать процесс ближневосточного урегулирования. По его словам, при всей сложности ситуации в САР, Ираке, Йемене и Ливии нельзя игнорировать и конфликт между Израилем и Палестиной.

Кроме того, Лавров заявил, что российская сторона сделает всё возможное для сохранения СВПД. При этом он заметил, что Тегеран выполняет все свои обязательства по ядерной сделке, в отличие от Вашингтона, который в нарушение резолюции 2231 Совбеза ООН вышел из соглашения.

«Надеяться на то, что можно запереть иранцев в их собственных границах, и это будет реальной политикой, очень наивно», — добавил Лавров в ходе пресс-конференции.

Как считает российский министр, есть достаточно хорошие возможности для сохранения действия СВПД. Так, Россия помогает Евросоюзу в создании механизма расчётов с Ираном в обход американских санкций.

Радикализм на Украине и в Европе

Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных. С таким утверждением выступил Лавров в ходе выступления. По его словам, Запад должен заставить Украину отказаться от блокады Донбасса и дискриминации нацменьшинств.

Он отметил, что одним из главных факторов затянувшегося конфликта стал «рост радикал-национализма и неофашизма» на Украине, где героями объявлены «преступники, воевавшие под знамёнами СС». Для преодоления сложившейся ситуации, как считает Лавров, необходима полная и последовательная реализация Минских соглашений.

«Однако вместо выполнения минских договорённостей, вместо диалога с Донецком и Луганском Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и всё чаще грозит силовыми сценариями», — добавил российский министр.

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При этом на пресс-конференции Лавров добавил, что специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер продвигает идеи, перечёркивающие минские договорённости

Вдобавок, Москва призвала поддержать проект резолюции ГА ООН о недопустимости героизации нацистов, поскольку в целом ряде государств «ширится кампания переписывания истории и обеления военных преступников».

При этом в некоторых странах проводится «кощунственная борьба» с памятниками освободителям Европы.

Азиатское направление

Москва приветствует положительную динамику ситуации вокруг Корейского полуострова, которая развивается в русле логики российско-китайской дорожной карты. По словам Лаврова, важно поощрять этот процесс, в том числе через стимулирование по линии Совбеза ООН практической реализации важных договорённостей между Сеулом и Пхеньяном.

Глава МИД РФ подтвердил, что российская сторона готова продолжить работу над запуском многостороннего процесса, цель которого — создание прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

«Я позитивно отношусь к тому, что сказал мой коллега Ван И (глава МИД КНР. — RT) о необходимости поощрять прогресс на переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова и ослаблять санкционное давление», — отметил Лавров, подводя итоги работы делегации РФ на ГА ООН.

Кроме того, он заявил, что Москва последовательно продвигает философию неделимости экономического развития. Лавров подчеркнул, что этот масштабный проект открыт для всех государств Азии и Европы.

«Его реализация в перспективе могла бы стать фундаментом для обновленной, отвечающей реалиям ХХI века архитектуры континентальной безопасности», — подчеркнул Лавров.

Ситуация на Балканах

Москва обеспокоена стремлением Запада в очередной раз сделать Балканы ареной противоборства. Как отметил Лавров, лидеры Европы и Америки лично агитируют за вступление балканских стран в НАТО.

Кроме того, в глава российского МИД указал на то, что достигнутые при посредничестве ЕС договорённости между Белградлом и Приштиной не выполняются. В частности, санкционированное Совбезом ООН международное военное присутствие в Косове «трансформируется в американскую базу».

«Россия призывает стороны к диалогу в соответствии с принципами резолюции 1244 СБ ООН и поддержит такое решение, которое будет приемлемо для Сербии», — подчеркнул Лавров.

Киберсфера

Помимо этого, Лавров отметил, что в последние пару лет резко обострилась полемика о злоупотреблениях в киберпространстве. Он напомнил, что ещё 20 лет назад российская сторона инициировала в ООН обсуждение вопросов обеспечения международной информационной безопасности.

«На фоне последних событий ещё большую актуальность приобретает выработка под эгидой ООН глобальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, включая принципы неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения государственного суверенитета», — сказал Лавров.

По его словам, Москва намерена внести в Первый комитет Генассамблеи проект подобной резолюции, а также считает необходимым начать разработку конвенции по борьбе с киберпреступностью, предусмотрев соответствующие дискуссии в Третьем комитете.