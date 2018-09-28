Лавров рассказал о совпадении позиций США и России по Сирии

Сохранение террористического очага в Сирии неприемлемо, в этом позиции российской и американской сторон совпадают, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос RT.

«Не знаю, как воспринимаются те или иные вещи правительством других стран. Террористов нужно уничтожать, либо они должны быть преданы суду… Есть способы, которыми владеют военные, есть силы специальных операций, которые владеют тактикой антитеррористической борьбы в городских условиях. Но то, что принципиальная позиция (США. — RT) о неприемлемости сохранения террористического очага на территории Сирии совпадает с нашей, в этом никаких сомнений нет», — заявил он.

Ранее в Минобороны США назвали сирийский Идлиб «осиным гнездом» террористов.

RT ведёт прямую трансляцию.