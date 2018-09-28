Лавров назвал единственный путь преодоления внутриукраинского конфликта

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Полная и последовательная реализация минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН, является единственным способом разрешения конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров назвал единственный путь преодоления внутриукраинского конфликта
  • РИА Новости

Выступая на Генассамблее ООН, министр отметил, что одним из факторов конфликта на Украине является рост радикал-национализма и неофашизма в стране, где «героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС».

«Единственный путь его преодоления — полная и последовательная реализация минского комплекса мер, единогласно одобренного в СБ ООН», — заявил Лавров.

По его словам, Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине и готова предоставить «её наблюдателям ооновскую охрану».

«Однако вместо выполнения минских договорённостей, вместо диалога с Донецком и Луганском Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и всё чаще грозит силовыми сценариями», — добавил он.

Глава МИД России призвал тех, кто «опекает нынешние киевские власти», вразумить «своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса».

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