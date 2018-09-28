Лавров назвал единственный путь преодоления внутриукраинского конфликта
- РИА Новости
Выступая на Генассамблее ООН, министр отметил, что одним из факторов конфликта на Украине является рост радикал-национализма и неофашизма в стране, где «героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС».
«Единственный путь его преодоления — полная и последовательная реализация минского комплекса мер, единогласно одобренного в СБ ООН», — заявил Лавров.
По его словам, Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине и готова предоставить «её наблюдателям ооновскую охрану».
«Однако вместо выполнения минских договорённостей, вместо диалога с Донецком и Луганском Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и всё чаще грозит силовыми сценариями», — добавил он.
Глава МИД России призвал тех, кто «опекает нынешние киевские власти», вразумить «своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса».