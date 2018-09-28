Лавров назвал единственный путь преодоления внутриукраинского конфликта

Полная и последовательная реализация минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН, является единственным способом разрешения конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая на Генассамблее ООН, министр отметил, что одним из факторов конфликта на Украине является рост радикал-национализма и неофашизма в стране, где «героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС».

«Единственный путь его преодоления — полная и последовательная реализация минского комплекса мер, единогласно одобренного в СБ ООН», — заявил Лавров.

По его словам, Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине и готова предоставить «её наблюдателям ооновскую охрану».

«Однако вместо выполнения минских договорённостей, вместо диалога с Донецком и Луганском Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и всё чаще грозит силовыми сценариями», — добавил он.

Глава МИД России призвал тех, кто «опекает нынешние киевские власти», вразумить «своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса».

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