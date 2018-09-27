Рухани считает, что США вернутся в ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Рухани полагает, что Соединённые Штаты рано или поздно вновь присоединятся к ядерной сделке.

«Однажды, рано или поздно, Соединённые Штаты вернутся (в сделку. — RT). Так это продолжаться не может», — цитирует его The Times of Israel.

Рухани добавил, что в нынешней ситуации в изоляции остаётся не Иран, а США.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что «пятёрка» по Ирану подтвердила выполнение иранской стороной всех условий договора.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил позицию ЕС, Китая и России по реализации СВПД по иранской ядерной программе.