Лавров предупредил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии
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Он напомнил, что по территории Сирии 14 апреля под сфальсифицированным предлогом были нанесены ракетные удары.
«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия», — отметил он.
Он также указал, что приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должны стать помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.