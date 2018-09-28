Лавров предупредил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии

Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций в Сирии с использованием химического оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на ГА ООН.

Он напомнил, что по территории Сирии 14 апреля под сфальсифицированным предлогом были нанесены ракетные удары.

«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия», — отметил он.

Он также указал, что приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должны стать помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.

RT ведёт прямую трансляцию.