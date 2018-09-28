Лавров предупредил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии

Короткая ссылка
Россия предупреждает о недопустимости новых провокаций в Сирии с использованием химического оружия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на ГА ООН.
Лавров предупредил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии
  • © Friedemann Kohler/dpa
  • globallookpress.com

Он напомнил, что по территории Сирии 14 апреля под сфальсифицированным предлогом были нанесены ракетные удары.

«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия», — отметил он.

Он также указал, что приоритетом международных усилий и деятельности организаций системы ООН должны стать помощь в решении задач в интересах всех сирийцев, без каких-либо двойных стандартов.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить