Лавров призвал не превращать Балканы в предмет распрей России и Запада

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Балканы не должны становиться предметом распрей между Россией и Западом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров журналистам в Баня-Луке.
Лавров призвал не превращать Балканы в предмет распрей России и Запада

    Министр напомнил, что Россия вместе с Европой и США была одним из авторов Дейтонских соглашений, а также резолюции 1244 по косовскому урегулированию.

    «Мы не видим никаких причин к тому, чтобы прекратить это взаимодействие, чтобы превращать Балканы в очередной раз в предмет распрей между Россией и западными коллегами», — цитирует Лаврова Интерфакс.

    Он также назвал неприемлемыми попытки ряда внешних игроков поставить народы региона перед выбором «либо вы с Западом, либо с Россией».

    Ранее в МИД рассказали о дестабилизирующем характере расширения НАТО на Балканах.

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