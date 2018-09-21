Лавров призвал не превращать Балканы в предмет распрей России и Запада

Балканы не должны становиться предметом распрей между Россией и Западом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров журналистам в Баня-Луке.

Министр напомнил, что Россия вместе с Европой и США была одним из авторов Дейтонских соглашений, а также резолюции 1244 по косовскому урегулированию.

«Мы не видим никаких причин к тому, чтобы прекратить это взаимодействие, чтобы превращать Балканы в очередной раз в предмет распрей между Россией и западными коллегами», — цитирует Лаврова Интерфакс.

Он также назвал неприемлемыми попытки ряда внешних игроков поставить народы региона перед выбором «либо вы с Западом, либо с Россией».

Ранее в МИД рассказали о дестабилизирующем характере расширения НАТО на Балканах.