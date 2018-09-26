«Важная зона мировой политики»: к чему может привести вмешательство ЕС и НАТО в дела стран бывшей Югославии

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Александр Бовдунов
Балканы превращаются в одну из ключевых зон мировой политики, считают опрошенные RT эксперты. Интересы великих держав снова пересеклись в «пороховом погребе Европы». За последнюю неделю регион посетили российский министр иностранных дел, главы оборонных ведомств Германии и США. Визиты сопровождались обвинениями со стороны Запада во вмешательстве России в дела суверенных государств и ответной критикой Москвы в адрес западных стран. На грани масштабного кризиса находится Македония, где предстоящий референдум о вступлении в НАТО и ЕС может привести к конфликту. Такие тенденции наблюдаются в Боснии, Косове, а также в отношениях между косовскими властями и Белградом. Как новый рост напряжённости на Балканах повлияет на мировую политику, выяснял RT.
«Важная зона мировой политики»: к чему может привести вмешательство ЕС и НАТО в дела стран бывшей Югославии
  • Протест против ЕС и НАТО в Сербии
  • AFP
  • © ALEXA STANKOVIC

Россия считает, что никто из внешних игроков на Балканах не должен претендовать на единоличный контроль над регионом. Об этом 21 сентября в ходе визита в Боснию и Герцеговину заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Все внешние игроки не должны создавать на Балканах каких- то конфронтационных ситуаций. Никто из этих внешних игроков не  должен претендовать на то, что он контролирует Балканы, а остальным сюда вход заказан», — отметил глава МИД России.

Заявление главы российского внешнеполитического ведомства прозвучало на фоне деклараций со стороны стран Запада о нежелательности усиления влияния Москвы в регионе. 17 сентября в ходе визита в Македонию, министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела этой балканской страны.  

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Несколькими днями ранее президент Черногории Мило Джуканович также вспомнил о Москве. Выступая по поводу своего конфликта с Сербской православной церковью, к которой относится большинство православных его страны, Джуканович назвал религиозную организацию «кулаком идеологов Великой Сербии и имперской России».

До этого входящий в структуру ЕС Институт исследований в области безопасности опубликовал исследование, в котором заявил, что в случае разворота стран региона в сторону России их ждут новые конфликты и экономический спад. В апреле 2018 года о необходимости не допустить усиления России на Западных Балканах говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Балканы были и остаются очень важной зоной мировой политики. Это зона, где пересекаются транспортные, энергетические и миграционные пути, — отметила в интервью RT профессор МГИМО, политолог Елена Пономарёва. — Россия какое-то время оставила Балканы без внимания, а наши западные партнёры никогда не забывали и скрупулёзно работали, наращивая там своё влияние. Особенно серьёзную активность проявляли британцы, немцы, в конце XX века появились американцы. В последние годы набирает силу Китай, хотя китайцы не представлены активно на политическом поле».

НАТО идёт ва-банк

Как заявил в интервью RT эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич, усилия, предпринимаемые сейчас Западом на балканском направлении, направлены на то, чтобы включить все балканские страны в НАТО.

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«Все процессы, которые мы сейчас видим: то, что Черногория недавно стала членом НАТО, то, что Македония идёт в НАТО усиленными шагами, то, что президент Сербии Александр Вучич и президент самопровозглашённой республики Косово Хашим Тачи пытаются договориться, — все эти процессы идут в направлении полного включения Балкан в НАТО», — подчеркнул в разговоре с RT Гайич.

Так, он отметил, что постоянные попытки ЕС добиться подписания договора между Косово и Сербией, который стал бы если не де-юре, то де-факто признанием сепаратистов, направлены на то, чтобы с одной стороны освободить дорогу для присоединения Сербии к ЕС, а впоследствии и к НАТО, а с другой — убрать препятствия для присоединения Косово к Албании, которая уже является членом Североатлантического альянса.

По словам Стевана Гайича, втягивание балканских стран в НАТО связано не с усилением, а наоборот — ослаблением евроатлантических структур и связанных с ними элит после цепочки кризисов в НАТО и ЕС, брексита, прихода в США к власти Дональда Трампа и подъёмом антиглобалистких и популистских сил в Европе. Расширение альянса — это ответ на внутренние и внешние вызовы.

«Старые элиты, евроатлантисты, сторонники либерального интервенционизма хотят, чтобы их идеология и стратегия пережила бы в случае необходимости и их физическую власть. Чтобы даже в случае победы их политических противников, у них не было бы иного выхода, кроме как воевать, противостоять России тем или иным образом», — отмечает политолог.

Референдум под давлением

Наиболее наглядным примером стратегии по включению в НАТО балканских стран любыми способами, по мнению экспертов, является пример Македонии. 30 сентября 2018 года в этой стране состоится референдум, который должен определить отношение граждан к перспективам вступления в ЕС и НАТО и смене названия государства.

Именно название, идентичное наименованию северогреческой провинции, служило причиной, по которой Скопье не могла начать диалог о присоединении к ЕС и НАТО почти 30 лет. Афины всё время накладывали вето.

  • Протест против переименования Македонии в Скопье
  • Reuters

В июле текущего года македонские и греческие власти всё же нашли решение — переименовать бывшую югославскую республику в «Северную Македонию» — так называемое «Преспанское соглашение». Решение не устроило многих ни в Греции, ни в самой Македонии, однако, несмотря на митинги протеста, было согласовано правительствами обеих стран. Сейчас на всенародном плебисците население страны должно одобрить смену названия и поддержать вступление в Европейский союз и НАТО.

По словам Стевана Гайича, то, что сложная проблема, выхода из которой не находили не один десяток лет, вдруг оказалась разрешённой почти в одночасье, вызвано беспрецедентным давлением извне как на Афины, так и на Скопье.

«Греция и Македония были вынуждены под давлением НАТО и ЕС срочно договориться насчёт названия», — подчеркнул эксперт.

Открыто агитировали за вступление в Североатлантический альянс посетившие на днях Македонию глава Пентагона Джеймс Мэттис и его коллега из ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

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«Посмотрите на количество западных визитеров, которые посетили Македонию буквально в этом месяце. Это руководители многих европейских стран, представители руководства Соединённых Штатов. И все они в публичных выступлениях в Скопье не стесняются агитировать за голосование на референдуме в пользу Преспанского соглашения. Если это не вмешательство во внутренние дела, тогда я даже не знаю, что можно назвать вмешательством», — заявил 21 сентября, выступая в Баня-Луке глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее соглашение между Македонией и Грецией, открывающее для Скопье дорогу в НАТО и ЕС, публично поддержали президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, её австрийский коллега Себастьян Курц, главный дипломат ЕС Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг и даже экс-президент Соединённых Штатов Джордж Буш-младший.

Сербские партизаны

Как отмечает Елена Пономарёва, экспансия евроатлантических структур на Балканах направлена в первую очередь против России, а среди балканских народов главными проигравшими будут сербы, которые дольше остальных сопротивлялись наступлению Запада.

«Сербию и Республику Сербскую (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины. — RT) до недавнего времени можно было называть партизанами в тылу у НАТО», — отмечает политолог. 

Именно поэтому главная задача НАТО на Балканах, по словам эксперта, — поглощение сербских земель, которое уже началось с вхождением в Североатлантический альянс Черногории, так как черногорцы никто иные как ветвь сербского народа.

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«Россия была и остаётся историческим противником коллективного Запада, чем больше он укрепляет свои военно-политические позиции, тем большую опасность  для нас представляет, — подчёркивает Пономарёва. — А лишение нас исторических союзников на Балканах — это серьёзнейшая угроза».

С пониманием этого фактора, по мнению эксперта, связано особое внимание, которое Россия в своей дипломатии уделяет сербскому фактору и особенно недавний визит Сергея Лаврова в Боснию 21 сентября.

Тогда, помимо встреч с руководством Республики Сербской и Боснии и Герцеговины, российский министр иностранных дел провёл переговоры со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем. По их итогам уровень отношений Москвы и Белграда был охарактеризован российским МИД как «стратегическое партнёрство». Россия традиционно поддерживает Сербию в вопросе Косово, активно развивает военно-техническое, экономическое и гуманитарное сотрудничество с Белградом. 

  • Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич
  • Reuters

Так, по итогам визита в РФ в феврале 2018 года президента Сербии Александра Вучича Россия согласилась выделить Сербии 2 млн евро на обучение пилотов истребителей МиГ-29. В октябре 2017-го Москва передала сербской стороне в рамках военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29, а в июне 2016 года — два вертолета Ми-17. В сербском городе Ниш действует российско-сербский гуманитарный центр МЧС. Нынешнее сербское руководство также стремится заручиться поддержкой Москвы, и хотя и нацелено на вхождение в ЕС, однако выступает против европейских санкций в отношении России.

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Активно развивает наша страна связи и с Республикой Сербской. 21 сентября именно в этой стране с рабочим визитом находился глава МИД России. В ходе визита в Боснию и Герцеговину (БиГ) Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает Дейтонские соглашения 1995 года, завершившие войну в Боснии и Герцеговине, так как они гарантировали равноправие двум субъектам в составе БиГ: Республике Сербской и мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины. Одновременно Россия выступила за ликвидацию внешнего контроля над политикой БиГ в лице Высокого представителя по Боснии и Герцеговине, имеющего мандат ООН, но де-факто находящегося под влиянием США и ЕС.

«В Боснии и Герцеговине сейчас идёт медленная ревизия Дейтонских соглашений, поэтому Сергей Викторович и обратил на это внимание, — отметила Елена Пономарёва. — Происходит постепенное размывание полномочий сербского образования. Оно уже не имеет ни своей армии, ни собственной полиции, всё это передано на федеральный уровень. Следующий шаг — превращение границ Республики Сербской в чисто административные. В таком государстве сербы окажутся в меньшинстве, и любое голосование в парламенте по вступлению в НАТО пройдёт «на ура».

Кризисные тенденции

Однако втягивание балканских стран в НАТО не приносит долгожданного умиротворения в исторически неспокойном регионе. Так, вступление Черногории в Североатлантический альянс сопровождалось в 2005—2016 годах массовыми протестами оппозиции.

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Попытки навязать Сербии и Косово соглашение, которое открыло бы для Белграда и Приштины дорогу в НАТО и ЕС не находит понимания не только среди сербов, но и косовских албанцев. С начала 2018 года в Косово продолжается политический кризис, и партии, оппозиционные президенту Тачи, а также премьер-министр Рамуш Харадинай отвергают любые попытки пойти на компромисс с Сербией.

Сербская сторона и сама взяла тайм-аут в переговорах с Приштиной. Из-за попыток косоваров помешать визиту в сербские районы Косово Александра Вучича была отменена его встреча с Хашимом Тачи в Брюсселе, назначенная на 7 сентября. Сербия отмечает, что албанские власти Косово так и не выполнили достигнутые ранее соглашения с Белградом, не создав  в установленный срок Объединение сербских общин в непризнанном государстве.

Зато они пытаются с помощью натовских сил KFOR создать собственную армию, вопреки всем заключённым ранее договорённостям и основополагающей для разрешения косовской проблемы резолюции ООН №1244.

  • Хашим Тачи, Федерика Могерини, Александр Вучич
  • © European Concil

По мнению Стевана Гайича, стоит ожидать, что после референдума о названии страны и вступлении в НАТО и ЕС в новую горячую точку на карте Балкан превратится Македония.

«Есть потенциал больших волнений, эта ситуация может привести к  конфликту, — утверждает политолог. — Причём не только к конфликту по линии славяне-албанцы, но и между самих македонских славян».

По мнению Пономарёвой, если балканские элиты, особенно власти Сербии и Боснии и Герцеговины, возьмут окончательный курс на вступление в ЕС и НАТО, стоит ожидать новых конфликтов и на сербских территориях.

«Балканы будут полыхать. К 2030 году точно, потому что значительная часть сербов не признает решения о вступлении в НАТО, — отмечает эксперт. — Можно ожидать начала партизанских действий, как в 1990-х, и активизации террористических исламистских ячеек, особенно в Боснии и Герцеговине».

Выходом, по мнению эксперта, может быть усиление роли России в регионе и выделение Балкан в приоритетную зону российской внешней политики.

«Защита наших границ начинается на дальних рубежах, и если мы потеряем балканский рубеж, это будет одной из главных трагедий последних лет», — утверждает Пономарёва.

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