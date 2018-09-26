«Важная зона мировой политики»: к чему может привести вмешательство ЕС и НАТО в дела стран бывшей Югославии

Балканы превращаются в одну из ключевых зон мировой политики, считают опрошенные RT эксперты. Интересы великих держав снова пересеклись в «пороховом погребе Европы». За последнюю неделю регион посетили российский министр иностранных дел, главы оборонных ведомств Германии и США. Визиты сопровождались обвинениями со стороны Запада во вмешательстве России в дела суверенных государств и ответной критикой Москвы в адрес западных стран. На грани масштабного кризиса находится Македония, где предстоящий референдум о вступлении в НАТО и ЕС может привести к конфликту. Такие тенденции наблюдаются в Боснии, Косове, а также в отношениях между косовскими властями и Белградом. Как новый рост напряжённости на Балканах повлияет на мировую политику, выяснял RT.

Россия считает, что никто из внешних игроков на Балканах не должен претендовать на единоличный контроль над регионом. Об этом 21 сентября в ходе визита в Боснию и Герцеговину заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Все внешние игроки не должны создавать на Балканах каких- то конфронтационных ситуаций. Никто из этих внешних игроков не должен претендовать на то, что он контролирует Балканы, а остальным сюда вход заказан», — отметил глава МИД России.

Заявление главы российского внешнеполитического ведомства прозвучало на фоне деклараций со стороны стран Запада о нежелательности усиления влияния Москвы в регионе. 17 сентября в ходе визита в Македонию, министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела этой балканской страны.

Несколькими днями ранее президент Черногории Мило Джуканович также вспомнил о Москве. Выступая по поводу своего конфликта с Сербской православной церковью, к которой относится большинство православных его страны, Джуканович назвал религиозную организацию «кулаком идеологов Великой Сербии и имперской России».

До этого входящий в структуру ЕС Институт исследований в области безопасности опубликовал исследование, в котором заявил, что в случае разворота стран региона в сторону России их ждут новые конфликты и экономический спад. В апреле 2018 года о необходимости не допустить усиления России на Западных Балканах говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Балканы были и остаются очень важной зоной мировой политики. Это зона, где пересекаются транспортные, энергетические и миграционные пути, — отметила в интервью RT профессор МГИМО, политолог Елена Пономарёва. — Россия какое-то время оставила Балканы без внимания, а наши западные партнёры никогда не забывали и скрупулёзно работали, наращивая там своё влияние. Особенно серьёзную активность проявляли британцы, немцы, в конце XX века появились американцы. В последние годы набирает силу Китай, хотя китайцы не представлены активно на политическом поле».

НАТО идёт ва-банк

Как заявил в интервью RT эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич, усилия, предпринимаемые сейчас Западом на балканском направлении, направлены на то, чтобы включить все балканские страны в НАТО.

«Все процессы, которые мы сейчас видим: то, что Черногория недавно стала членом НАТО, то, что Македония идёт в НАТО усиленными шагами, то, что президент Сербии Александр Вучич и президент самопровозглашённой республики Косово Хашим Тачи пытаются договориться, — все эти процессы идут в направлении полного включения Балкан в НАТО», — подчеркнул в разговоре с RT Гайич.

Так, он отметил, что постоянные попытки ЕС добиться подписания договора между Косово и Сербией, который стал бы если не де-юре, то де-факто признанием сепаратистов, направлены на то, чтобы с одной стороны освободить дорогу для присоединения Сербии к ЕС, а впоследствии и к НАТО, а с другой — убрать препятствия для присоединения Косово к Албании, которая уже является членом Североатлантического альянса.

По словам Стевана Гайича, втягивание балканских стран в НАТО связано не с усилением, а наоборот — ослаблением евроатлантических структур и связанных с ними элит после цепочки кризисов в НАТО и ЕС, брексита, прихода в США к власти Дональда Трампа и подъёмом антиглобалистких и популистских сил в Европе. Расширение альянса — это ответ на внутренние и внешние вызовы.

«Старые элиты, евроатлантисты, сторонники либерального интервенционизма хотят, чтобы их идеология и стратегия пережила бы в случае необходимости и их физическую власть. Чтобы даже в случае победы их политических противников, у них не было бы иного выхода, кроме как воевать, противостоять России тем или иным образом», — отмечает политолог.

Референдум под давлением

Наиболее наглядным примером стратегии по включению в НАТО балканских стран любыми способами, по мнению экспертов, является пример Македонии. 30 сентября 2018 года в этой стране состоится референдум, который должен определить отношение граждан к перспективам вступления в ЕС и НАТО и смене названия государства.

Именно название, идентичное наименованию северогреческой провинции, служило причиной, по которой Скопье не могла начать диалог о присоединении к ЕС и НАТО почти 30 лет. Афины всё время накладывали вето.

Протест против переименования Македонии в Скопье

Reuters

В июле текущего года македонские и греческие власти всё же нашли решение — переименовать бывшую югославскую республику в «Северную Македонию» — так называемое «Преспанское соглашение». Решение не устроило многих ни в Греции, ни в самой Македонии, однако, несмотря на митинги протеста, было согласовано правительствами обеих стран. Сейчас на всенародном плебисците население страны должно одобрить смену названия и поддержать вступление в Европейский союз и НАТО.

По словам Стевана Гайича, то, что сложная проблема, выхода из которой не находили не один десяток лет, вдруг оказалась разрешённой почти в одночасье, вызвано беспрецедентным давлением извне как на Афины, так и на Скопье.

«Греция и Македония были вынуждены под давлением НАТО и ЕС срочно договориться насчёт названия», — подчеркнул эксперт.

Открыто агитировали за вступление в Североатлантический альянс посетившие на днях Македонию глава Пентагона Джеймс Мэттис и его коллега из ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

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«Посмотрите на количество западных визитеров, которые посетили Македонию буквально в этом месяце. Это руководители многих европейских стран, представители руководства Соединённых Штатов. И все они в публичных выступлениях в Скопье не стесняются агитировать за голосование на референдуме в пользу Преспанского соглашения. Если это не вмешательство во внутренние дела, тогда я даже не знаю, что можно назвать вмешательством», — заявил 21 сентября, выступая в Баня-Луке глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее соглашение между Македонией и Грецией, открывающее для Скопье дорогу в НАТО и ЕС, публично поддержали президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, её австрийский коллега Себастьян Курц, главный дипломат ЕС Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг и даже экс-президент Соединённых Штатов Джордж Буш-младший.

Сербские партизаны

Как отмечает Елена Пономарёва, экспансия евроатлантических структур на Балканах направлена в первую очередь против России, а среди балканских народов главными проигравшими будут сербы, которые дольше остальных сопротивлялись наступлению Запада.

«Сербию и Республику Сербскую (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины. — RT) до недавнего времени можно было называть партизанами в тылу у НАТО», — отмечает политолог.

Именно поэтому главная задача НАТО на Балканах, по словам эксперта, — поглощение сербских земель, которое уже началось с вхождением в Североатлантический альянс Черногории, так как черногорцы никто иные как ветвь сербского народа.

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«Россия была и остаётся историческим противником коллективного Запада, чем больше он укрепляет свои военно-политические позиции, тем большую опасность для нас представляет, — подчёркивает Пономарёва. — А лишение нас исторических союзников на Балканах — это серьёзнейшая угроза».

С пониманием этого фактора, по мнению эксперта, связано особое внимание, которое Россия в своей дипломатии уделяет сербскому фактору и особенно недавний визит Сергея Лаврова в Боснию 21 сентября.

Тогда, помимо встреч с руководством Республики Сербской и Боснии и Герцеговины, российский министр иностранных дел провёл переговоры со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем. По их итогам уровень отношений Москвы и Белграда был охарактеризован российским МИД как «стратегическое партнёрство». Россия традиционно поддерживает Сербию в вопросе Косово, активно развивает военно-техническое, экономическое и гуманитарное сотрудничество с Белградом.

Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич

Reuters

Так, по итогам визита в РФ в феврале 2018 года президента Сербии Александра Вучича Россия согласилась выделить Сербии 2 млн евро на обучение пилотов истребителей МиГ-29. В октябре 2017-го Москва передала сербской стороне в рамках военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29, а в июне 2016 года — два вертолета Ми-17. В сербском городе Ниш действует российско-сербский гуманитарный центр МЧС. Нынешнее сербское руководство также стремится заручиться поддержкой Москвы, и хотя и нацелено на вхождение в ЕС, однако выступает против европейских санкций в отношении России.

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Активно развивает наша страна связи и с Республикой Сербской. 21 сентября именно в этой стране с рабочим визитом находился глава МИД России. В ходе визита в Боснию и Герцеговину (БиГ) Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает Дейтонские соглашения 1995 года, завершившие войну в Боснии и Герцеговине, так как они гарантировали равноправие двум субъектам в составе БиГ: Республике Сербской и мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины. Одновременно Россия выступила за ликвидацию внешнего контроля над политикой БиГ в лице Высокого представителя по Боснии и Герцеговине, имеющего мандат ООН, но де-факто находящегося под влиянием США и ЕС.

«В Боснии и Герцеговине сейчас идёт медленная ревизия Дейтонских соглашений, поэтому Сергей Викторович и обратил на это внимание, — отметила Елена Пономарёва. — Происходит постепенное размывание полномочий сербского образования. Оно уже не имеет ни своей армии, ни собственной полиции, всё это передано на федеральный уровень. Следующий шаг — превращение границ Республики Сербской в чисто административные. В таком государстве сербы окажутся в меньшинстве, и любое голосование в парламенте по вступлению в НАТО пройдёт «на ура».

Кризисные тенденции

Однако втягивание балканских стран в НАТО не приносит долгожданного умиротворения в исторически неспокойном регионе. Так, вступление Черногории в Североатлантический альянс сопровождалось в 2005—2016 годах массовыми протестами оппозиции.

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Попытки навязать Сербии и Косово соглашение, которое открыло бы для Белграда и Приштины дорогу в НАТО и ЕС не находит понимания не только среди сербов, но и косовских албанцев. С начала 2018 года в Косово продолжается политический кризис, и партии, оппозиционные президенту Тачи, а также премьер-министр Рамуш Харадинай отвергают любые попытки пойти на компромисс с Сербией.

Сербская сторона и сама взяла тайм-аут в переговорах с Приштиной. Из-за попыток косоваров помешать визиту в сербские районы Косово Александра Вучича была отменена его встреча с Хашимом Тачи в Брюсселе, назначенная на 7 сентября. Сербия отмечает, что албанские власти Косово так и не выполнили достигнутые ранее соглашения с Белградом, не создав в установленный срок Объединение сербских общин в непризнанном государстве.

Зато они пытаются с помощью натовских сил KFOR создать собственную армию, вопреки всем заключённым ранее договорённостям и основополагающей для разрешения косовской проблемы резолюции ООН №1244.

Хашим Тачи, Федерика Могерини, Александр Вучич

© European Concil

По мнению Стевана Гайича, стоит ожидать, что после референдума о названии страны и вступлении в НАТО и ЕС в новую горячую точку на карте Балкан превратится Македония.

«Есть потенциал больших волнений, эта ситуация может привести к конфликту, — утверждает политолог. — Причём не только к конфликту по линии славяне-албанцы, но и между самих македонских славян».

По мнению Пономарёвой, если балканские элиты, особенно власти Сербии и Боснии и Герцеговины, возьмут окончательный курс на вступление в ЕС и НАТО, стоит ожидать новых конфликтов и на сербских территориях.

«Балканы будут полыхать. К 2030 году точно, потому что значительная часть сербов не признает решения о вступлении в НАТО, — отмечает эксперт. — Можно ожидать начала партизанских действий, как в 1990-х, и активизации террористических исламистских ячеек, особенно в Боснии и Герцеговине».

Выходом, по мнению эксперта, может быть усиление роли России в регионе и выделение Балкан в приоритетную зону российской внешней политики.

«Защита наших границ начинается на дальних рубежах, и если мы потеряем балканский рубеж, это будет одной из главных трагедий последних лет», — утверждает Пономарёва.