В погоне за государственностью: сможет ли Косово создать собственные вооружённые силы

Правительство частично признанной Республики Косово передало на рассмотрение в парламент законопроект о создании армии. Это уже вторая попытка за минувший год сформировать в самопровозглашённом государстве полноценные вооружённые силы. Против этого выступают Россия и Сербия. Москва предупреждает, что военный «кулак» могут использовать против местных сербов. При этом США и Турция ранее негласно оказывали косоварам поддержку. Каковы перспективы и вероятные последствия армейских инициатив Косова, выяснял RT.

Правительство самопровозглашённого государства Косово, расположенного на территории одноимённого автономного края Сербии, 13 сентября утвердило пакет законов, предусматривающих трансформацию существующих Сил безопасности Косова в полноценные вооружённые силы. Ранее похожая попытка имела место в 2017 году, но провалилась из-за широкого международного противодействия и несоответствия нормам конституции самого сепаратистского образования. В этот раз косовское руководство намерено конституцию изменить.

Для этого за пакет законов должно проголосовать две трети из 120 парламентариев частично признанного государства. Однако сейчас из-за длящегося с начала года конфликта между правящей партией и оппозицией, бойкотирующей заседания парламента, в зале отсутствует необходимое число депутатов, и пока неизвестно, когда может состояться голосование. Кроме того, инициативу не поддерживают депутаты сербского национального меньшинства («Сербский список»).

Не очень рад инициативе и президент Косова Хашим Тачи, заявивший, что его не поставили в известность об этом шаге. Он подчеркнул, что в принципе выступает за создание армии, но призывает к осторожности и к консультациям с западными партнёрами.

Как написал в Facebook после заседания правительства косовский премьер Рамуш Харадинай, «Косово будет создавать вооружённые силы, многонациональные и многофункциональные, наравне с армиями мира по стандартам НАТО». По его словам, создание армии будет проходить в тесной координации со стратегическими союзниками в Североатлантическом альянсе, «особенно США».

Ранее, 28 августа, Рамуш Харадинай заявлял, что целью создания армии Косова является участие в программе НАТО «Партнёрство во имя мира», а затем и вхождение в альянс в качестве полноправного члена.

Косовские мотивы

После военной операции сил НАТО против Югославии в 1999 году, в Косово был введён международный контингент KFOR, а на основе незаконных вооружённых формирований Армии освобождения Косова был сформирован гражданский по своему статусу Корпус безопасности Косова. После одностороннего провозглашения независимости в 2008 году Приштина совместно с KFOR создала Силы безопасности, насчитывающие 2500 человек и представляющие собой нечто среднее между полицейскими и военными формированиями. Их, по задумке сепаратистов, и должны сменить полноценные вооружённые силы численностью до 5000 человек.

Как отметил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, основной мотив косовских властей при создании собственной армии — стремление придать своей «государственности» законченный вид.

«Вооружённые силы существуют у всех стран Европы. А албанское руководство хочет, чтобы Косово стало полноценной страной. Наличие хотя бы формально существующих вооружённых сил — признак полноценной государственности», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Американские военные в Косове

Reuters

© Stephen Hird

В свою очередь эксперт Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что принимать решения по поводу будущего косовской армии будут не в Приштине.

«Косово — это не субъект политики, а объект и инструмент», — заявил в интервью RT политолог.

По его словам, сейчас идёт процесс ускорения «натоизации» Балкан, к нему можно отнести недавнее вхождение в НАТО Черногории, переговоры Македонии и Греции, за которыми должно последовать формальное приглашение Скопье в Североатлантический альянс, а также присоединение к НАТО Косова.

«Натовские структуры пытаются быстро втянуть в НАТО страны Балкан, а на севере — Финляндию и Швецию, чтобы создать кордон от Балтики до Адриатики, ограничивающий влияние России», — подчёркивает эксперт.

Внешний фактор

В марте 2017 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчел во время визита в Сербию заявил, что «никто не может наложить вето на право Косова развивать свои вооружённые силы», подчеркнув, что США поддерживают создание косовской армии. В ответ президент Сербии Александр Вучич заявил, что не существует международных документов, которые бы позволяли Косову иметь собственную армию.

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Создание армии Косова осторожно поддерживают и в ЕС, и в НАТО, отмечая, правда, что процесс должен идти параллельно с конституционными изменениями и с согласия всех этнических общин сепаратистской республики.

По мнению сербской стороны, которое поддерживает и Россия, создание собственных вооружённых сил сепаратистов прямо противоречит основополагающей для урегулирования косовского вопроса резолюции Совбеза ООН 1244. Москва отмечает, что в этом процессе задействован не только Вашингтон.

«По появившимся сообщениям, американский и турецкий контингенты в составе сил для Косова с задействованием военной базы «Бондстил» в нарушение предусмотренного резолюцией 1244 мандата сил для Косова оказывают помощь приштинским властям в создании полноценной армии», — отмечала ещё в мае 2018 года официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

© Михаил Воскресенский

Коновалов отмечает, что цели Вашингтона и Анкары в Косово очевидны.

«Вашингтону это выгодно, поскольку созданные вооружённые силы будут абсолютно лояльны Пентагону. Станут небольшим, но важным союзником на Балканах, которого можно использовать по предназначению. У турок та же позиция, поскольку Турция рассматривает Балканы как зону своих интересов».

По словам экспертов, несмотря на то, что армия Косова будет небольшой, она может представлять серьёзную силу.

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«НАТО может быстро из существующих сил, прото-армии, создать армию. Это не вопрос способностей самих албанцев, а вопрос воли НАТО», — отмечает Стеван Гайич.

В настоящее время на вооружении Сил безопасности Косово стоит стрелковое оружие производства США и Германии, американские бронеавтомобили Humvee и британские Land Rover Defender, а также турецкие БМП Otokar Cobra.

Армия Косова будет небольшой, но американцы могут насытить её современной техникой, считает Коновалов.

«Это могут быть мобильные, хорошо вооружённые подразделения, которые при необходимости поддержат действия США и их союзников, и не только на Балканах, но и, например, в Афганистане и на Ближнем Востоке», — отмечает эксперт.

Вероятные последствия

Если вооружённые силы Косова будут созданы, то эксперты не исключает нового конфликта на Балканах.

«Косовары могут организовать новый кризис, так как создание армии Косова будет прямым нарушением резолюции 1244 и не будет принято Сербией. Под это можно осуществить сценарий изгнания сербов из южной части Косова», — отмечает Гайич.

В мае 2018 года о том, что свежеиспечённые вооружённые силы Косово могут приступить к этническим чисткам, говорил заместитель официального представителя МИД России в ООН Владимир Сафронков.

«Хотели бы предупредить, что в интересах мира и безопасности на Балканах необходимо прекратить создание этого «кулака», которым некоторые «горячие головы» неизбежно воспользуются против сербского населения на севере края», — подчеркнул тогда российский дипломат.

Заместитель официального представителя МИД России в ООН Владимир Сафронков

globallookpress.com

© Li Muzi/Xinhua

Однако пока на пути создания армии Косова стоит множество препон, как ситуативного, так и долгосрочного характера. Во-первых, инициаторам этого процесса надо преодолеть сначала политический кризис в самом Косове и собрать нужное число депутатов в парламенте. Во-вторых, для изменения Конституции нужны голоса двух третей депутатов от нацменьшинств. Всего их 20, но 10 из них сербы, и они не намерены утверждать данную инициативу. А западные партнёры обуславливают свою поддержку сохранением мира в крае. Это как козырь использует во внутриполитической борьбе против премьера Рамуша Харадиная президент Хашим Тачи, уже заявивший, что «приступать к этому вопросу сейчас неправильно».

По словам Стевана Гайича, в настоящее время на Западе не существует консенсуса по поводу создания армии Косова и включению сепаратистского образования в НАТО, потому вооружённые силы сепаратистов до сих пор и не создали.

«Президент Трамп открыто заявлял, что не очень хотел бы видеть и Черногорию в НАТО, не то, что Косово, — отмечает эксперт. — В то же время в США явно есть и другие силы, которые поддерживают этот процесс».

По мнению Ивана Коновалова, дополнительный фактор, осложняющий создание косовских вооружённых сил, — разногласия между США и Турцией, которые ранее оказывали помощь модернизации косовских Сил безопасности.

«Сейчас между Анкарой и Вашингтоном есть серьёзные противоречия, и среди этих противоречий оказалось много проектов, в том числе и будущие вооружённые силы Косова», — подчеркнул военный эксперт.