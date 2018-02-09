Формула распада: откажется ли Сербия от претензий на Косово ради членства в ЕС

Сербия может провести референдум о вступлении в ЕС. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич. Как показывают соцопросы, большинство сербов выступают за евроинтеграцию, но не готовы ради этого отказаться от Косова. Эксперты считают, что власти страны найдут выход, при котором де-юре Косово останется частью Сербии, однако де-факто Белград утратит права на этот край. Об извилистом пути Сербии в ЕС — в материале RT.

Сербия, возможно, проведёт референдум о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил президент республики Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с Йоханнесом Ханом, еврокомиссаром по расширению и политике добрососедства.

Вучич подчеркнул: сербы должны решить сами, готовы ли они идти на определённые жертвы ради вступления в ЕС. Сам сербский лидер давно выбрал проевропейский курс, однако официальный Белград будет уважать решение граждан, сказал он.

Преграды на пути Сербии в ЕС Вучич сравнил с Гималаями, отметив, что сербы будут «не первыми, кто поднялся на Эверест». Главная проблема, по мнению сербского президента, — вопрос Косово и Метохии.

«Сербии не позволят вступить в ЕС без решённого вопроса границ. Как мы его решим — другой вопрос. И хотим ли мы его решать? Народ должен на референдуме сказать, что думает об этом», — заявлял политик в конце января в эфире сербского телевидения.

Сербский лидер также сообщил, что уже через несколько месяцев он может объявить о возможности заключения с Косовом соглашения о границе.

«Разговор с албанцами»

В конце января Александр Вучич нанёс визит в Косово и Метохию после убийства одного из политических лидеров местных сербов Оливера Ивановича. 16 января 2018 года Ивановича расстреляли у офиса возглавляемого им движения «Сербия, демократия, справедливость» в городе Косовска-Митровица. Ранее, в июле 2017 года, неизвестные подожгли автомобиль Ивановича — по политическим мотивам, как заявил тогда политик.

Оливер Иванович

AFP

© Armend NIMANI

Во время январского визита, который МВД Сербии назвало «рискованным шагом», Вучич постарался успокоить сербскую общину, призвав сербов не уезжать из Косова. Президент подчеркнул необходимость «разговоров с албанцами» и внутрисербского диалога по статусу региона.

«Только так страна сможет сделать шаг вперёд», — заявил политик.

В июле прошлого года практически одновременно с первым покушением на Оливера Ивановича президент Сербии провозгласил старт «широкого общественного диалога» по косовской проблематике. Тогда Вучич сообщил, что ключевые предложения по решению косовской проблемы власти подготовят к марту 2018 года.

Александр Вучич, президент Сербии

AFP

© OLIVER BUNIC

Эту инициативу Белграда многие сербы расценили как шаг в сторону отказа от Косова и признания независимости региона. Впрочем, в одном из своих последних интервью Оливер Иванович призывал не следовать по пути «простых решений», которые ставят под удар сербскую идентичность. В частности, политик раскритиковал идею признания Белградом независимости самопровозглашённой косовской республики в обмен на отказ Приштины от населённого сербами Северного Косова.

«Я считаю, что Сербия не должна позволять себе нарушать собственную Конституцию», — отметил Иванович, добавив, что подобные решения выглядят лёгкими только на карте.

16 января 2018 года в Брюсселе должны были состояться первые с 2016 года переговоры о нормализации отношений между сербской и албанской делегациями. Но убийство Ивановича расстроило эти планы — сербы отказались от диалога.

На двух стульях

Ещё в 2016 году Александр Вучич, будучи премьер-министром Сербии, сам выступал против референдума по присоединению к ЕС.

«Мой ответ ясен: не будет референдума, вне зависимости от того, сколько инициатив есть в его пользу», — заявил политик в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

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Отвечая на вопрос, не стоит ли за этими инициативами Москва, Вучич отметил, что ему известно только то, что к проведению референдума призывают «некоторые сербские партии».

После того как в 2012 году Сербия получила статус страны — кандидата на вступление в ЕС, оппозиция потребовала провести референдум. В частности, с таким предложением выступили Сербская демократическая и Сербская радикальная партии. Как заявил тогда лидер демократов Воислав Коштуница, занимавший в разные годы пост президента Югославии и премьер-министра Сербии, народ не готов вступать в Евросоюз ценой отказа от Косова. По оценкам политика, за такой «размен» выступило бы не более 20% сербских граждан.

По мнению научного сотрудника отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерины Энтиной, то, что президент Сербии выступает сейчас за референдум, — часть политической игры, призванной повлиять на общественный настрой.

«Население не хочет идти на уступки по Косову — это принципиальный вопрос. Поэтому вряд ли Сербия проведёт референдум», — пояснила эксперт в интервью RT.

Однако, по предположению Энтиной, в течение этого года будет принято окончательное решение по Косову.

«Думаю, речь идёт о попытках выработать некое техническое решение, которое позволит Косову стать членом ООН, а Белграду — избежать его официального, юридического признания», — пояснила эксперт.

Энтина добавила, что примером такой формулы можно считать соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, подписанное в 2013 году. По нему сербские политики могут беспрепятственно ездить в Косово с разрешения местных властей.

КПП на границе Сербии и Косова

Reuters

© Marko Djurica

В октябре прошлого года сербская газета Danas со ссылкой на источники в МИД сообщила, что Белград готовится исключить из основного закона страны упоминание о Косове. В настоящее время сербская Конституция гласит, что «Косово входит в состав Сербии на правах автономии». По мнению экспертов, такое решение можно приравнять к фактическому признанию независимости региона. И не исключено, что именно этот вариант власти представят в марте.

«Балканская шестёрка»

По итогам опроса, обнародованного в начале прошлого года канцелярией по евроинтеграции в правительстве Сербии, вступление страны в ЕС поддержало менее половины населения республики — 47% респондентов.

Кроме того, 65% опрошенных высказались за продолжение переговоров с Приштиной даже в том случае, если на этом не будет настаивать Евросоюз.

Косовские сербы

Reuters

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В январе 2018 года, по данным аналогичного опроса, сторонники евроинтеграции впервые за несколько лет оказались в большинстве: за вступление в ЕС готовы проголосовать 52% опрошенных. Однако эксперты считают, что эти цифры ещё ни о чём не говорят.

«Настроения по вопросу интеграции в Европейский союз меняются на протяжении последних лет в Сербии незначительно — чаще всего эти колебания являются реакцией на какие-то шаги Брюсселя, — пояснила Энтина. — Когда от сербской стороны требуют чуть больше, число сторонников евроинтеграции снижается, когда появляются перспективы вступления — повышается».

При этом большинство сербов не готовы на какие-либо уступки по Косову в обмен на вступление в ЕС. По оценкам профессора МГИМО, политолога Елены Пономарёвой, свыше половины сербов не поддерживают подобные идеи.

«Тот вариант размена, о котором говорил в своём интервью Иванович — при котором Белград признает самопровозглашённое государство в обмен на Северное Косово, — обсуждается давно. Но эти инициативы не встречают поддержки в народе, хотя, конечно, обработка сербского общественного мнения продолжается», — пояснила Пономарёва в интервью RT.

6 февраля Еврокомиссия представила стратегию, направленную на ускорение евроинтеграции шести балканских государств — Албании, Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, а также самопровозглашённой Республики Косово.​ В Брюсселе считают, что более всех к вступлению в ЕС готовы Сербия и Черногория. Однако до конца 2019 года ЕС не планирует включать в свой состав ни одно из государств «шестёрки» — об этом ранее заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его мнению, сохранение «убедительной перспективы» вступления для балканских стран — залог стабильности у границ Евросоюза.

Reuters

© Marko Djurica

«Программа «Балканской шестёрки» отодвинула на второй план такие страны, как Грузия, Украина и Молдавия, — считает Пономарёва. — Вместо этого Брюссель решил вплотную заняться Балканами».

Эксперт объяснила, что наличие в списке Евросоюза Косова является ключевым моментом для Белграда: если Сербия не признает независимость Косова, она не сможет вступить с ним в одно объединение.

«Белград находится сейчас на распутье. Скорее всего, под референдум о принятии каких-то уступок по отношению к Европейскому союзу будет пролоббирована почва для признания Косова», — считает Пономарёва.

Аналогичного мнения придерживается и Екатерина Энтина. По её словам, власти Сербии не могут удержать ситуацию, но в то же время не могут и прямо объявить об отказе от Косова — отсюда двойственность политики, разнонаправленные заявления и шаги.

«Проблема в том, что других стратегических векторов, кроме евроинтеграции, у Сербии сейчас просто нет. Сербы исторически привыкли находиться под крылом сильных внешних игроков. А каких-то альтернативных проектов Сербии сейчас никто не предлагает», — подвела итог Энтина.