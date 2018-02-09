Формула распада: откажется ли Сербия от претензий на Косово ради членства в ЕС
- Флаги Сербии и Евросоюза
- Reuters
- © Ivan Milutinovic
Сербия, возможно, проведёт референдум о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил президент республики Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с Йоханнесом Ханом, еврокомиссаром по расширению и политике добрососедства.
Вучич подчеркнул: сербы должны решить сами, готовы ли они идти на определённые жертвы ради вступления в ЕС. Сам сербский лидер давно выбрал проевропейский курс, однако официальный Белград будет уважать решение граждан, сказал он.
Преграды на пути Сербии в ЕС Вучич сравнил с Гималаями, отметив, что сербы будут «не первыми, кто поднялся на Эверест». Главная проблема, по мнению сербского президента, — вопрос Косово и Метохии.
«Сербии не позволят вступить в ЕС без решённого вопроса границ. Как мы его решим — другой вопрос. И хотим ли мы его решать? Народ должен на референдуме сказать, что думает об этом», — заявлял политик в конце января в эфире сербского телевидения.
Сербский лидер также сообщил, что уже через несколько месяцев он может объявить о возможности заключения с Косовом соглашения о границе.
«Разговор с албанцами»
В конце января Александр Вучич нанёс визит в Косово и Метохию после убийства одного из политических лидеров местных сербов Оливера Ивановича. 16 января 2018 года Ивановича расстреляли у офиса возглавляемого им движения «Сербия, демократия, справедливость» в городе Косовска-Митровица. Ранее, в июле 2017 года, неизвестные подожгли автомобиль Ивановича — по политическим мотивам, как заявил тогда политик.
- Оливер Иванович
- AFP
- © Armend NIMANI
Во время январского визита, который МВД Сербии назвало «рискованным шагом», Вучич постарался успокоить сербскую общину, призвав сербов не уезжать из Косова. Президент подчеркнул необходимость «разговоров с албанцами» и внутрисербского диалога по статусу региона.
«Только так страна сможет сделать шаг вперёд», — заявил политик.
В июле прошлого года практически одновременно с первым покушением на Оливера Ивановича президент Сербии провозгласил старт «широкого общественного диалога» по косовской проблематике. Тогда Вучич сообщил, что ключевые предложения по решению косовской проблемы власти подготовят к марту 2018 года.
- Александр Вучич, президент Сербии
- AFP
- © OLIVER BUNIC
Эту инициативу Белграда многие сербы расценили как шаг в сторону отказа от Косова и признания независимости региона. Впрочем, в одном из своих последних интервью Оливер Иванович призывал не следовать по пути «простых решений», которые ставят под удар сербскую идентичность. В частности, политик раскритиковал идею признания Белградом независимости самопровозглашённой косовской республики в обмен на отказ Приштины от населённого сербами Северного Косова.
«Я считаю, что Сербия не должна позволять себе нарушать собственную Конституцию», — отметил Иванович, добавив, что подобные решения выглядят лёгкими только на карте.
16 января 2018 года в Брюсселе должны были состояться первые с 2016 года переговоры о нормализации отношений между сербской и албанской делегациями. Но убийство Ивановича расстроило эти планы — сербы отказались от диалога.
На двух стульях
Ещё в 2016 году Александр Вучич, будучи премьер-министром Сербии, сам выступал против референдума по присоединению к ЕС.
«Мой ответ ясен: не будет референдума, вне зависимости от того, сколько инициатив есть в его пользу», — заявил политик в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
Отвечая на вопрос, не стоит ли за этими инициативами Москва, Вучич отметил, что ему известно только то, что к проведению референдума призывают «некоторые сербские партии».
После того как в 2012 году Сербия получила статус страны — кандидата на вступление в ЕС, оппозиция потребовала провести референдум. В частности, с таким предложением выступили Сербская демократическая и Сербская радикальная партии. Как заявил тогда лидер демократов Воислав Коштуница, занимавший в разные годы пост президента Югославии и премьер-министра Сербии, народ не готов вступать в Евросоюз ценой отказа от Косова. По оценкам политика, за такой «размен» выступило бы не более 20% сербских граждан.
По мнению научного сотрудника отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерины Энтиной, то, что президент Сербии выступает сейчас за референдум, — часть политической игры, призванной повлиять на общественный настрой.
«Население не хочет идти на уступки по Косову — это принципиальный вопрос. Поэтому вряд ли Сербия проведёт референдум», — пояснила эксперт в интервью RT.
Однако, по предположению Энтиной, в течение этого года будет принято окончательное решение по Косову.
«Думаю, речь идёт о попытках выработать некое техническое решение, которое позволит Косову стать членом ООН, а Белграду — избежать его официального, юридического признания», — пояснила эксперт.
Энтина добавила, что примером такой формулы можно считать соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, подписанное в 2013 году. По нему сербские политики могут беспрепятственно ездить в Косово с разрешения местных властей.
- КПП на границе Сербии и Косова
- Reuters
- © Marko Djurica
В октябре прошлого года сербская газета Danas со ссылкой на источники в МИД сообщила, что Белград готовится исключить из основного закона страны упоминание о Косове. В настоящее время сербская Конституция гласит, что «Косово входит в состав Сербии на правах автономии». По мнению экспертов, такое решение можно приравнять к фактическому признанию независимости региона. И не исключено, что именно этот вариант власти представят в марте.
«Балканская шестёрка»
По итогам опроса, обнародованного в начале прошлого года канцелярией по евроинтеграции в правительстве Сербии, вступление страны в ЕС поддержало менее половины населения республики — 47% респондентов.
Кроме того, 65% опрошенных высказались за продолжение переговоров с Приштиной даже в том случае, если на этом не будет настаивать Евросоюз.
- Косовские сербы
- Reuters
- © Hazir Reka
В январе 2018 года, по данным аналогичного опроса, сторонники евроинтеграции впервые за несколько лет оказались в большинстве: за вступление в ЕС готовы проголосовать 52% опрошенных. Однако эксперты считают, что эти цифры ещё ни о чём не говорят.
«Настроения по вопросу интеграции в Европейский союз меняются на протяжении последних лет в Сербии незначительно — чаще всего эти колебания являются реакцией на какие-то шаги Брюсселя, — пояснила Энтина. — Когда от сербской стороны требуют чуть больше, число сторонников евроинтеграции снижается, когда появляются перспективы вступления — повышается».
При этом большинство сербов не готовы на какие-либо уступки по Косову в обмен на вступление в ЕС. По оценкам профессора МГИМО, политолога Елены Пономарёвой, свыше половины сербов не поддерживают подобные идеи.
«Тот вариант размена, о котором говорил в своём интервью Иванович — при котором Белград признает самопровозглашённое государство в обмен на Северное Косово, — обсуждается давно. Но эти инициативы не встречают поддержки в народе, хотя, конечно, обработка сербского общественного мнения продолжается», — пояснила Пономарёва в интервью RT.
6 февраля Еврокомиссия представила стратегию, направленную на ускорение евроинтеграции шести балканских государств — Албании, Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, а также самопровозглашённой Республики Косово. В Брюсселе считают, что более всех к вступлению в ЕС готовы Сербия и Черногория. Однако до конца 2019 года ЕС не планирует включать в свой состав ни одно из государств «шестёрки» — об этом ранее заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его мнению, сохранение «убедительной перспективы» вступления для балканских стран — залог стабильности у границ Евросоюза.
- Reuters
- © Marko Djurica
«Программа «Балканской шестёрки» отодвинула на второй план такие страны, как Грузия, Украина и Молдавия, — считает Пономарёва. — Вместо этого Брюссель решил вплотную заняться Балканами».
Эксперт объяснила, что наличие в списке Евросоюза Косова является ключевым моментом для Белграда: если Сербия не признает независимость Косова, она не сможет вступить с ним в одно объединение.
«Белград находится сейчас на распутье. Скорее всего, под референдум о принятии каких-то уступок по отношению к Европейскому союзу будет пролоббирована почва для признания Косова», — считает Пономарёва.
Аналогичного мнения придерживается и Екатерина Энтина. По её словам, власти Сербии не могут удержать ситуацию, но в то же время не могут и прямо объявить об отказе от Косова — отсюда двойственность политики, разнонаправленные заявления и шаги.
«Проблема в том, что других стратегических векторов, кроме евроинтеграции, у Сербии сейчас просто нет. Сербы исторически привыкли находиться под крылом сильных внешних игроков. А каких-то альтернативных проектов Сербии сейчас никто не предлагает», — подвела итог Энтина.
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