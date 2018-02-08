СМИ: В Косове установили личность убийцы сербского политика Ивановича

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Косовская разведывательная служба и полиция установили личность убийцы сербского политика Оливера Ивановича. Об этом сообщает Gazeta Ekspress со ссылкой на источники в органах безопасности.

«Разведывательная служба Косова и полиция располагают информацией о том, кто нажал на курок, а также о мотивах убийства. Вероятно, у них пока нет всех данных для ареста преступников, но есть след», — приводит издание слова источника.

Сербский политик был убит в Косовска-Митровице 16 января. 

Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича террористическим актом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об «отстранённой позиции» ЕС в ситуации с убийством политика Ивановича.

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