СМИ: В Косове установили личность убийцы сербского политика Ивановича
«Разведывательная служба Косова и полиция располагают информацией о том, кто нажал на курок, а также о мотивах убийства. Вероятно, у них пока нет всех данных для ареста преступников, но есть след», — приводит издание слова источника.
Сербский политик был убит в Косовска-Митровице 16 января.
Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича террористическим актом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об «отстранённой позиции» ЕС в ситуации с убийством политика Ивановича.