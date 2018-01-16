В Косове убит сербский политик Оливер Иванович

Короткая ссылка
Один из лидеров косовских сербов, глава гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович убит в Косовска-Митровице, сообщает газета Blic.

По данным издания, на политика было совершено покушение, когда он входил в здание своей партии. 

«Он получил пять огнестрельных ранений. Он был сразу перевезён в больницу, доктора пытались его спасти, но безуспешно», — сообщил адвокат Ивановича Небойша Влаич.

Полиция Косова подтвердила факт покушения. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших.

Оливер Иванович — один из лидеров косовских сербов, в 2008—2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году политик был приговорён к девяти годам заключения за военные преступления, позднее отпущен на свободу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119