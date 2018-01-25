Захарова заявила об «отстранённой позиции» ЕС в ситуации с убийством политика Ивановича
«Это (убийство Ивановича. — RT) чрезвычайно серьёзный инцидент, подрывающий мир и безопасность в крае, чреватый потрясениями на Балканах в целом», — сказала она.
Дипломат отметила, что российская сторона поддерживает требования Сербии «подключить сербские компетентные органы и полицейские структуры к осуществлению следственных действий».
«Удивляет такая отстранённая позиция Миссии ЕС в области верховенства закона… Руководство миссии фактически самоустранилось от расследования, и, складывается такое впечатление, что просто целиком передало его в руки косовской полиции. В этой связи возникает вопрос. А куда делась «ключевая роль Евросоюза» на Балканах, о которой уже годами рассуждают брюссельские бюрократы?» — добавила Захарова.
Она также подчеркнула, что результатов расследования убийства Ивановича не видно, а «запросы Белграда о проведении совместной работы просто игнорируются».
«Создаётся впечатление, что Приштине и её покровителям есть, что скрывать», — заключила она.
Ранее стало известно, что Иванович будет похоронен на Аллее великих людей в Белграде.
Сербский политик был убит в Косовска-Митровице 16 января.
Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича террористическим актом.
RT ведёт прямую трансляцию.