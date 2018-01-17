Оливера Ивановича похоронят на Аллее великих людей в Белграде
Сербский политик Оливер Иванович, убитый в Косовска-Митровице 16 января, будет похоронен на Аллее великих людей в Белграде. Об этом сообщает агентство «Танюг».
Уточняется, что похороны состоятся 18 января.
Позднее на могиле политика будет сооружена часовня.
Оливер Иванович был убит в Косовска-Митровице 16 января. МИД России осудил убийство политика.
Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.
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