Оливера Ивановича похоронят на Аллее великих людей в Белграде

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Сербский политик Оливер Иванович, убитый в Косовска-Митровице 16 января, будет похоронен на Аллее великих людей в Белграде. Об этом сообщает агентство «Танюг».

Уточняется, что похороны состоятся 18 января.

Позднее на могиле политика будет сооружена часовня.

Оливер Иванович был убит в Косовска-Митровице 16 января. МИД России осудил убийство политика.

Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.

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