МИД России назвал «подлым актом» убийство политика Ивановича в Косове
«Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счётов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе», — говорится в заявлении.
Дипломаты призвали «все международные присутствия» в Косове принять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в регионе.
«Рассчитываем на то, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование произошедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание», — заключили в ведомстве.
16 января в Косове был убит Оливер Иванович.
Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство политика террористическим актом.