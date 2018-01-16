МИД России назвал «подлым актом» убийство политика Ивановича в Косове

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В МИД России осудили убийство в Косове политика, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.

«Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счётов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе», — говорится в заявлении.

Дипломаты призвали «все международные присутствия» в Косове принять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в регионе.

«Рассчитываем на то, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование произошедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание», — заключили в ведомстве.

16 января в Косове был убит Оливер Иванович. 

Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство политика террористическим актом.

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