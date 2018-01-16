Президент Сербии назвал терактом убийство Оливера Ивановича
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал убийство политика, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.
Глава государства выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.
«Для Сербии это террористический акт», — цитирует Вучича издание Blic.
Сербский лидер призвал специальную миссию ЕС (EULEX) разрешить Сербии участвовать в расследовании произошедшего.
Оливера Ивановича убили в Косовска-Митровице 16 января. После убийства политика сербская делегация приостановила диалог с Косовом в ЕС.
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