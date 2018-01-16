Президент Сербии назвал терактом убийство Оливера Ивановича

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал убийство политика, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.

Глава государства выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

«Для Сербии это террористический акт», — цитирует Вучича издание Blic.

Сербский лидер призвал специальную миссию ЕС (EULEX) разрешить Сербии участвовать в расследовании произошедшего.

Оливера Ивановича убили в Косовска-Митровице 16 января. После убийства политика сербская делегация приостановила диалог с Косовом в ЕС.