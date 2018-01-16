Сербская делегация приостановила диалог с Косовом в ЕС после убийства Оливера Ивановича

Сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград после убийства одного из лидеров косовских сербов, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.