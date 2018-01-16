Сербская делегация приостановила диалог с Косовом в ЕС после убийства Оливера Ивановича

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Сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград после убийства одного из лидеров косовских сербов, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича.

Об этом заявил агентству «Танюг» глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич.

Кроме того, он назвал данный инцидент атакой на весь сербский народ.

Ранее сообщалось, что сербского политика Оливера Ивановича убили в Косовска-Митровице.

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