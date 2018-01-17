«Не исключён вариант гражданской войны»: уступит ли Македония Афинам в давнем споре о названии страны

В среду, 17 января, в Нью-Йорке министры иностранных дел Греции и Македонии проводят переговоры, посвящённые названию бывшей югославской республики. Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион. Этот спор тянется уже более четверти века, и из-за него Македония не может вступить в НАТО и ЕС. Сейчас прозападное руководство страны рассчитывает, что разногласия будут преодолены и Македония вслед за Черногорией станет членом Североатлантического альянса. Однако, по мнению экспертов, это может расшатать хрупкую ситуацию на Балканах. Получится ли у Афин и Скопье прийти к компромиссу, выяснял RT.

Спор славян и эллинов

Переговоры на уровне глав МИД двух стран — Греции и Македонии — начинаются 17 января в Нью-Йорке. Никос Кодзиас и Никола Димитров при посредничестве ООН обсудят давний спор об официальном названии балканского государства.

Разногласия между странами начались ещё в 1991 году, когда Республика Македония заявила о выходе из состава Югославии. Против нового государства с таким именем выступила Греция, на севере которой находится историческая область с аналогичным названием. Поэтому в 1993 году Македонию приняли в ООН как «Бывшую югославскую республику Македония». Впоследствии, когда балканская страна пыталась вступить в НАТО или поднимала вопрос об отношениях с ЕС, Греция как член обеих организаций блокировала эти процессы.

«В тот самый момент, когда Македония стала членом ООН, была принята резолюция Совета безопасности №817. Согласно ей Македония обязывалась вести переговоры, чтобы преодолеть разногласия из-за её конституционного названия, — прокомментировала ситуацию в беседе с RT младший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Мария Третьякова. — В 2010 году международный суд в Гааге постановил, что Греция не имеет права блокировать вступление Македонии в евроатлантические интеграционные структуры. Тем не менее Афины это решение выполнять не стали».

Причина такого сопротивления Афин — возможные территориальные претензии новой страны к Греции. О принадлежности географической области Македония, в состав которой сейчас входят одноимённое государство, три греческие области и восточная часть Болгарии, балканские государства спорили ещё со времён окончания русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Территорию области населяли как славяне, так и греки с албанцами. Заявившие о себе в начале XX века македонские славянские националисты хотели создать государство на всей территории исторической Македонии, включая греческие Салоники. После окончания Второй мировой и образования социалистической Югославии в её составе появилась республика с таким же названием, что вызвало резкое недовольство греков.

Греки так остро реагируют на македонский вопрос ещё и потому, что славянское население северной Греции, требовавшее автономии, в гражданской войне 1946—1949 годов выступило на стороне проигравших коммунистов. Греки, кстати, до сих пор считают, что славяне не имеют права называться македонцами и не могут претендовать на наследие древнего Македонского царства, давшего эллинскому миру Александра Великого.

Всё ради альянса

Без малого 20 лет после провозглашения независимости македонские власти отказывались менять официальное название страны. Греки, в свою очередь, настаивали на обратном. Всё изменилось в мае 2016 года, когда в Македонии к власти пришёл лидер социал-демократов Зоран Заев. Уже в начале июня он заявил, что готов переименовать страну, если это поможет ей войти в НАТО.

«Предыдущее правительство Николы Груевского было проатлантистским большую часть своего пребывания у власти, но последние два года, когда было ясно, что американцы попытались их сместить, они поменяли политику, — отметил в интервью RT эксперт Института Европейских исследований в Белграде Стеван Гайич. — Но даже во время «медового месяца» с американцами они заявляли, что Македония не будет менять своё конституционное имя».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Македонии Зоран Заев

© NATO

Как отмечает греческое издание «Катимерини», вопрос названия Республики Македония снова на повестке дня главным образом потому, что на Балканах растёт влияние России, Китая и Турции. Поэтому ЕС и НАТО стремятся поскорее интегрировать в свои структуры бывшие югославские республики.

«Главный «приз» на Балканах — это сербский народ, поэтому, с точки зрения НАТО, все государства вокруг Сербии должны стать его частью», — подчёркивает Гайич.

По словам эксперта, Вашингтон и Брюссель стремятся усилить своё влияние на Македонию, потому что только через её территорию в Сербию может пройти часть инфраструктурных проектов, важных для Москвы, Анкары и Пекина.

«Сербия заинтересована в «Турецком потоке», который должен пройти через территорию Македонии, а также в китайской железной дороге и других проектах, — отмечает эксперт. — Запад же рассматривает их не только с точки зрения экономики, но и геополитики, то есть как угрозу в свой адрес».

В российском МИД также считают, что главная цель переговоров — втягивание Македонии в НАТО.

«Что касается оживившихся усилий по решению проблемы названия Македонии... Эти усилия были долго в полуспящем состоянии и активизировались только тогда, когда США решили, что Македония должна быть в НАТО… Суть происходящего все понимают — речь идёт совсем не о том, чтобы учесть какие-то общие специфические черты двух близких народов, а о том, чтобы одну из этих стран обязательно сделать членом НАТО», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

18 января, сразу после встречи министров иностранных дел Македонии и Греции, с официальным визитом в Скопье впервые приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он встретится с высшим руководством страны и выступит с официальным обращением к парламенту.

Вопрос национальной идентичности

В целом политика нынешнего македонского руководства направлена на подрыв национальной идентичности страны, считает Стеван Гайич. Македония активно сближается с Болгарией, несмотря на то, что София считает македонцев частью болгарского народа.

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15 января 2018 года парламент Македонии ратифицировал договор о дружбе с Болгарией. Как отмечает Мария Третьякова, документ был составлен так, что максимальные преимущества получила Болгария. Правда, взамен она обещала поддержать вступление Македонии в ЕС и НАТО.

«Заев уже подписал декларацию с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. По ней Македония должна писать учебники свой истории вместе с Болгарией, — отмечает Гайич. — Одновременно идёт процесс албанизации страны».

Эксперт подчёркивает, что нынешнее руководство Македонии пришло к власти «полунасильственным методом после двух лет протестов с поддержкой албанских этнических партий». Так, пост председателя парламента страны с подачи Зорана Заева получил Талат Джафери — один из лидеров албанских боевиков, поднявших в 2001 году в Македонии мятеж при поддержке Армии освобождения Косова и албанских боевиков с юга Сербии.

Албанские боевики в Южной Сербии, неподалёку от границ Македонии и Косова в 2001 г.

Reuters

12 января 2018 года парламент Македонии принял решение о признании албанского языка вторым государственным.

«Это значит, что Македония больше не национальное государство, к которому македонцы стремились, когда выходили из Югославии», — отмечает Гайич.

Оба решения — и о дружбе с Болгарией, и об албанском языке принимал правящий блок социал-демократов и албанских партий, несмотря на противодействие крупнейшей партии парламента ВМРО — ДПМНЕ («Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия македонского национального единства»).

«Правительство на данный момент представляет часть либеральных кругов и албанский электорат, — утверждает Третьякова. — Позиция македонского народа волнует его в наименьшей степени».

«Сейчас НАТО проводит ту же политику, которую проводили немцы при оккупации Балкан: проалбанскую и проболгарскую», — подчёркивает Гайич.

В её контексте независимая и суверенная Македония Брюсселю не нужна. Какое имя будет носить этот болгаро-албанский кондоминиум, НАТО тоже неважно, однако надежды македонцев на то, что членство в Североатлантическом альянсе гарантирует безопасность страны, безосновательны, считает эксперт.

«В 2001 году они уже горько разочаровались. Натовские солдаты, дислоцированные в Македонии, отошли в сторону и фактически помогали албанским террористам, — говорит Гайич. — Только Сербия пришла на помощь Македонии».

В шаге от беспорядков

«Мы намерены найти решение проблемы в течение шести месяцев, — так прокомментировал перспективы переговоров с Грецией во время визита в Афины в начале января вице-премьер правительства Македонии по европейским делам Буяр Османи. — 2018 год — золотой год для моей страны с точки зрения продвижения евроатлантической интеграции».

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Как отмечает Третьякова, одна из главных проблем в этом процессе — то, что македонская общественность не знает истинных намерений своего правительства, для которого вопрос национальной идентичности второстепенен.

«Позиция правительства неясна, обсуждается за закрытыми дверями, — подчёркивает эксперт. — Общественность не проинформирована о серьёзных изменениях, на которые оно готово пойти. А это может расшатать хрупкую ситуацию на Балканах».

По мнению Гайича, не исключён даже «вариант гражданской войны».

«Македонцы видят, как на их глазах распадается государство», — отметил эксперт.

Сложным вопросом проблема названия Македонии является и для Греции. В разное время греки предлагали переименовать Республику Македония в Центрально-Балканскую, Южнославянскую или Вардарскую Республику или даже использовать античные термины Дардания и Пеония.

Правительство Алексиса Ципраса выступает за компромисс со Скопье, однако непреклонную позицию заняли правые. Против слова «Македония» в названии бывшей югославской республики уже выступила влиятельная Элладская православная церковь.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

Reuters

Главный партнёр Ципраса по правящей коалиции, министр обороны и лидер партии «Независимые греки» Панос Камменос потребовал провести референдум. По данным газеты «Прото Тема», 68% греков считают, что в названии соседней страны не может использоваться слово «Македония».

«На Грецию осуществляется давление со стороны евроатлантических структур, чтобы она позволила оставить слово «Македония» в названии нынешней Македонии, — отмечает Гайич. — И если греческое правительство на это согласится, несмотря на протесты, Македония будет очень быстро принята в НАТО».