«Эта битва предрешила исход войны»: как русские и болгары обороняли Шипкинский перевал от османов

140 лет назад завершилась оборона Шипкинского перевала, ставшая одним из ключевых эпизодов Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Императорская армия выбила османов с Шипки 19 июля 1877 года и почти полгода героически удерживала высоту, сковывая значительные силы противника и открывая русским войскам кратчайший путь на Константинополь. 9 января 1878 года турки потерпели поражение под Шейново и на следующий день оставили подступы к Шипке. Как русским и болгарам удалось отстоять стратегически важный перевал — в материале RT.

Взятие и успешная оборона Шипкинского перевала сыграли огромную роль в победоносной русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Контроль высоты (1185 м) мешал перегруппировке армии Османской империи и открывал русским войскам самый короткий путь на Константинополь.

Закрепиться на позициях

Захват Шипки входил в планы передовых частей русской армии, которые форсировали Дунай в начале июля 1877 года. Русско-болгарский отряд генерал-лейтенанта Иосифа Гурко численностью 10 500 человек освободил Тырново (7 июля), а затем совершил непростой переход через Хаинкиойский перевал.

Этот манёвр позволил русским войскам неожиданно выйти в тыл противника, находившегося на подступах к Шипке. Русские и болгары разбили османов у деревни Уфланы и города Казанлыка, расчистив путь в сторону перевала.

В середине июля к отряду Гурко присоединились части генерал-майора Валериана Дерожинского. Это обеспечило необходимое численное превосходство для штурма Шипки, которую удерживали около 5000 турок под командованием Хулюсси-паши.

В ночь на 19 июля под градом ожесточённых атак русских и болгар османские войска покинули перевал, отступив на юг к Пловдиву.

Русское командование осознавало невозможность дальнейших наступательных операций до окончания форсирования Дуная. В связи с этим было решено укрепить оборону Шипкинского и Хаинкиойского перевалов.

Русская армия и болгарские ополченцы заняли расположенные к юго-востоку от Шипки населённые пункты Нова Загоре (23 июля) и Стара Загоре (30 июля). Тем временем турки подтянули к перевалу мощную 37-тысячную группировку под командованием Сулеймана-паши.

Несмотря на героические усилия, русские и болгары были вынуждены отступить из занятых ранее населённых пунктов, влившись в отряд генерала Фёдора Радецкого, который отвечал за южный фланг обороны Шипки.

В августе русское командование возложило управление обороной Шипки на генерал-майора Николая Столетова. Как уточняет Научно-исследовательский институт Военной академии Генштаба ВС РФ, отряд Столетова включал Орловский пехотный полк, Брянский полк и пять болгарских дружин.

Общая численность обороняющихся составляла 6000 человек, треть из них — болгарские ополченцы.

«Критический бой»

В бой за южный подступ к Шипке Сулейман-паша бросил 12 000 человек. Турки перешли в наступление 21 августа и не прекращали атак и обстрелов до 27 августа. Беспокоясь за редеющие силы защитников южного фланга, Радецкий отправил подкрепление в виде двух пехотных бригад.

«Бой 11 (23) августа, ставший самым критическим для защитников перевала, начался с рассветом; к десяти часам утра русская позиция была охвачена противником с трёх сторон. Атаки турок, отбиваемые огнём, возобновлялись с ожесточённым упорством. В два часа дня черкесы зашли даже в тыл нашего расположения, но были отброшены», — описывает ход сражения институт Военной академии Генштаба ВС РФ.

«Сражение на Шипкинском перевале 11 августа 1877 года» (1893), Алексей Кившенко

К вечеру 23 августа турецкой армии удалось провести удачную атаку с запада, завладев так называемой Боковой горкой. Под угрозой прорыва оказались центральные позиции русско-болгарских войск. Практически безнадёжную ситуацию удалось выправить благодаря прибывшему на помощь 16-му стрелковому батальону и другим подразделениям 4-й стрелковой бригады.

Ближе к ночи османы были выбиты с Боковой горки. Также удалось не допустить прорыва на других участках. С учётом прибывшего подкрепления «гарнизон» южного фланга обороны Шипки составил 14 200 человек при 39 артиллерийских орудиях.

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24 августа русские и болгары перешли в наступление на высоты западного кряжа (Лесной курган и Лысую гору) с целью обезопасить тыл. Одновременно турки атаковали центральные позиции обороняющихся. В итоге ни одна из сторон успеха не достигла.

25 августа русско-болгарские войска повторили попытку штурма высот западного кряжа. В результате османы были выбиты с Лесного кургана, но Лысая гора осталась неприступной. 26 августа располагавшиеся на Лесном кургане защитники Шипки понесли большие потери и были вынуждены отступить, сосредоточившись на защите более важной Боковой горки.

Во второй половине августа 1877 года русские войска потеряли 2850 человек, болгарские дружины — 500 человек. Погибли 109 русских офицеров, включая генерала Дерожинского. Армия Османской империи потеряла около 8200 человек.

«Шипкинское сидение»

27 августа в стан защитников Шипки прибыла 14-я пехотная дивизия Михаила Петрушевского. Понесшие наибольшие потери Орловский и Брянский полки были выведены в резерв, а болгарские дружины переброшены на западный фланг к деревне Зелено Древо.

Измотанные боями русские и турки отказались от активных действий и сосредоточились на укреплении позиций. Этот период обороны перевала историки назвали «Шипкинским сидением».

Единственное крупное боестолкновение произошло 17 сентября за скалистый мыс Орлиное гнездо. Турки смогли овладеть им, атакуя с южной и западной сторон. Но русские в рукопашной схватке отбили Орлиное гнездо.

Суровым испытанием для русских и болгар стали холодные ветра, туманы, морозы и метели. Наиболее тяжёлый период пришёлся на ноябрь и первую половину декабря 1877 года. С 17 сентября по 5 января жертвами болезней стали 9500 русских воинов, хотя в боях и перестрелках с противником погибли 700 человек.

«Снежные траншеи (Русские позиции на Шипкинском перевале)» (1878—1881), Василий Верещагин

Положение гарнизона Шипки резко изменилось после взятия русско-румынскими войсками и болгарскими ополченцами крепости Плевна (10 декабря). В плен к победителям попали 10 генералов, 2128 офицеров и 41 200 солдат Османской империи.

Окончание затяжной блокады Плевны высвободило 100-тысячное русское войско. 7 января 1878 года по турецким позициям на подступах к Шипке ударили 19-тысячная группировка, которой командовал генерал Пётр Святополк-Мирский, и 16-тысячный отряд генерала Михаила Скобелева.

9 января 1878 года османы потерпели от русских поражение под Шейново (в 3 км от Шипки). Вессель-паша, который на тот момент командовал турецкими войсками, отдал приказ о капитуляции. 10 января в плену у защитников перевала оказались 23 тыс. турок.

Символ боевого братства

Победа под Шипкой открывала кратчайший путь на Адрианополь и Константинополь, делая дальнейшее сопротивление турок бессмысленным. Уже 19 января Порта согласилась подписать Адрианопольское перемирие.

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Шипка стала символом боевого братства и благодарности болгарского народа русской армии за освобождение от турецкого владычества.

«Шипка — одно из наиболее известных имён в истории Болгарии, святыня болгарских патриотов», — отмечают сотрудники института Военной академии Генштаба ВС РФ.

В настоящий момент на перевале расположены несколько монументов освободителям и кладбище русских солдат.

В беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил, что подвиг защитников Шипки сложно переоценить. Если бы русские и болгары не смогли удержать перевал, то турки ударили бы в тыл переправившейся через Дунай императорской армии.

«По сути, эта битва решила исход войны. Именно поэтому обе стороны столь яростно сражались за контроль над высотой. Важным фактором в сражении стали сложные климатические условия. Санитарные потери в период осенне-зимнего «стояния» кратно превышали боевые. Русским воинам приходилось мужественно терпеть морозы, ветра, туман и сырость», — пояснил Мягков.

Эксперт назвал настоящим подвигом переход отряда Гурко через Хаинкиойский перевал в июле 1877 года. По его словам, этот манёвр нередко сравнивают со знаменитым переходом войск Александра Суворова через Альпы.

«Сами бои за Шипку были очень жестокие. Легенды гласят, что когда у защитников перевала заканчивались патроны, то в ход шли камни, а иной раз даже трупы: мёртвых турецких воинов сверху сбрасывали на головы нападавших», — рассказал Мягков.

По мнению историка, в сражении за Шипку особенно ярко проявился полководческий талант Валериана Дерожинского и Михаила Скобелева. Также эксперт отметил храбрость и отвагу болгарских ополченцев и подчеркнул, что окончание обороны Шипки стало важнейшей вехой на пути к национальному самоопределению и независимости Болгарии.