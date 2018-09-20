«Борьба за общественное мнение»: как США будут учить сербов разбираться в новостях

Правительственное агентство США по международному развитию (USAID) запускает новый проект в Сербии. Цель инициативы ведомства — «развитие у граждан Сербии навыков ориентации в сложном и многообразном медиапространстве». Соответствующий документ оказался в распоряжение RT. Американская сторона планирует обеспечить сербских граждан «достоверной и объективной» информацией, чтобы они использовали её при принятии решений в сфере экономики, политики и общественной жизни. Для этого USAID будет привлекать сербские СМИ, гражданских активистов, бизнесменов и учёных. По мнению экспертов, основная задача Вашингтона в рамках этого проекта — манипулировать мнением сербов для улучшения их отношения к НАТО и снижения влияния России.

Правительственное агентство США по международному развитию в декабре 2018 года планирует запустить в Сербии новый проект по работе со СМИ. В его рамках Вашингтон намерен научить сербов разбираться в местном медиаландшафте.

«Данная программа поддержки инициатив и партнёрств в области СМИ (MIPS) направлена на развитие у граждан Сербии навыков ориентации в сложном и многообразном медиапространстве, чтобы они могли эффективно участвовать в экономической, общественной и политической жизни современного общества», — сообщается в документе.

По мнению сотрудников агентства, многие СМИ всё чаще публикуют неверную информацию, а уровень журналистских стандартов в Сербии снижается. Согласно документу, всё больше сербских СМИ «вынуждены» распространять дешёвый и популярный контент для выживания на насыщенном медиарынке, и это влияет на политические предпочтения потребителей.

В свою очередь, Вашингтон стремится обеспечить сербов «достоверной информацией». Авторы документа настаивают, что «точная и объективная информация» сейчас важнее для «развития стабильных и демократических обществ», чем когда-либо ранее.

«Деятельность Агентства по международному развитию США в области СМИ в целом направлена на совершенствование доступа граждан Сербии к достоверной и объективной информации, необходимой для принятия решений в сфере экономики, политики и общественной жизни», — говорится в документе.

Финансирование лояльных

В рамках данной инициативы USAID будет не только поддерживать организации гражданского общества для «повышения непредвзятости информации» в СМИ, но и следить за соблюдением профессиональных стандартов журналистики в стране.

Гранты будут предоставляться гражданским активистам, СМИ и частным организациям для достижения целей проекта. Также агентство намерено создавать новые журналистские объединения «в целях содействия сербскому обществу».

«Агентство США по международному развитию заинтересовано в сотрудничестве с общественными организациями, СМИ, организациями по поддержке СМИ, представителями частного сектора и научными кругами в целях содействия сербскому обществу в решении вышеуказанных проблем. Используемые для этого подходы могут включать создание коалиций, партнёрств, консорциумов, сетевых структур и иных объединений (как формальных, так и неформальных) с участием СМИ, общественных организаций, представителей частного сектора и др.», — сообщается в документе.

Правительственное агентство намерено выделить на эту инициативу $3 млн. Её запуск запланирован на декабрь 2018 года.

AFP

© ANDREJ ISAKOVIC

Профессор факультета права Университета Косовской Митровицы Деян Мирович отметил в разговоре с RT, что причиной запуска проекта USAID является беспокойство США по поводу благоприятного отношения сербов к России.

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«Существует опрос касательно того, кто является самым близким другом Сербии: 60—70% респондентов всегда отвечают, что это Россия. Ещё у нас есть влияние Сербской православной церкви, которая всегда была и будет вместе с Россией. Кроме того, каждый соцопрос показывает, что у президента России Владимира Путина очень большая популярность в Сербии. Я думаю, что это беспокоит наших зарубежных якобы партнёров. У Запада есть большое количество СМИ в Сербии. Они осуществляют массированную пропаганду, за которой стоит русофобия. У нас есть только Sputnik и, кроме этого, ничего, что касается взгляда из России на проблемы на Балканах», — пояснил эксперт.

Также сербский профессор отметил, что Вашингтон стремится изменить мнение населения Сербии о НАТО.

«Соединённые Штаты, пока неофициально, хотят пригласить Сербию в НАТО. Черногория, Македония и прочие страны уже там. Проблема заключается в том, что каждый опрос показывает, что сербский народ не хочет в альянс. За вступление в НАТО выступают только 10—20%. Это является проблемой для США и их союзников. Они нас бомбили, была агрессия НАТО, не так давно это было, и народ это помнит».

«Напрямую вмешаться во внутренние дела»

По мнению главы Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, одна из ключевых задач политики США в Сербии — изменить негативное восприятие гражданами деятельности Североатлантического альянса.

«Для того чтобы провести полноценный вход в НАТО, необходима поддержка большинства. С учётом того, что поколение, которое застало 1998—1999 годы, живо, необходимо просто ломать повестку и принимать решение через парламент. Главное, чтобы не было критической массы, то есть более 70% не должны быть против, чтобы они на улицу не вышли. Сейчас будет идти борьба именно за общественное мнение. Сначала будет попытка поднять Европейский союз как институт, а также привязать вопросы безопасности, эффективности к взаимодействию с Североатлантическим альянсом», — подчеркнул эксперт.

Американский самолёт F-117

Reuters

При этом Абзалов отметил, что позиции России в Сербии всё ещё сильны, чему пытается противодействовать Вашингтон.

«Представители Российской Федерации присутствуют на многих общественных мероприятиях, между нами существует военно-техническое сотрудничество, мы передали ряд летательных аппаратов нашим сербским коллегам, происходят совместные учения. Но наши американские коллеги вслед за Европейским союзом пытаются затащить Сербию в НАТО. На этом фоне, конечно, необходимо формировать альтернативные источники информации, доступ в другую информационную повестку», — заявил эксперт.

Часть целенаправленной политики

Один из проектов, которые уже проводятся Вашингтоном в Сербии якобы по укреплению медиа, направлен на продвижение реформ в сфере СМИ. Как ранее сообщал RT, контракт предполагает продвижение законодательных инициатив и содействие изменению рыночных условий в сфере СМИ в Сербии. Получатели средств от США занимаются развитием «партнёрства с медиасектором» страны.

Помимо этого, США проводят более масштабную программу для СМИ Балканского региона. Проект осуществляется в Черногории, Македонии, Косове, Боснии и Герцеговине и Сербии. Эта программа направлена на обеспечение доступа сербов к более «серьёзным и стабильным», по мнению USAID, медиаресурсам.

© usaid.gov

Третья программа, с которой будет координироваться новая инициатива USAID, связана с поддержкой медиареформ в Сербской Республике. В рамках проекта Евросоюз оказывает техническую помощь для создания «благоприятных политических условий» для свободы СМИ в Сербии.

Все эти меры осуществляются, несмотря на противодействие значительной части общества. Так, в августе этого года Милорад Додик, президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, заявил, что Агентство по международному развитию США в Сараево вмешивается во внутренние дела Балкан.

«Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет средства под прикрытием предполагаемой борьбы с преступностью и коррупцией с целью обойти все учреждения и напрямую вмешаться во внутренние дела Республики Сербской», — заявил лидер боснийских сербов.

По мнению президента Республики Сербской, агентство предоставляет помощь неправительственным организациям в регионе с целью борьбы с влиянием России на Балканские страны.