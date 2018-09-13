«Всё валится на Москву»: в ЕС предсказали новые конфликты на Балканах в случае сближения стран региона с Россией

Институт исследований в области безопасности, входящий в структуру ЕС, выпустил доклад с возможными вариантами развития ситуации на Балканах. С документом ознакомился RT. По мнению европейских аналитиков, при самом нежелательном для союза сценарии государства региона остановят процесс евроинтеграции, чтобы развернуться в сторону России. При этом национальные конфликты якобы вспыхнут с новой силой, а в экономике начнётся спад. В случае продолжения сближения ЕС со странами Балкан специалисты, напротив, прогнозируют стабильность и улучшение финансовой ситуации. Между тем опрошенные RT эксперты отмечают, что ЕС попросту не готов принять новых членов, однако списывает затягивание евроинтеграции Балкан на «российское влияние».

Институт исследований в области безопасности, входящий в структуру Европейского союза, выпустил исследование, в котором изложил оптимистичный, пессимистичный и нейтральный сценарии развития ситуации на Балканах. Документ имеется в распоряжении RT.

Нежелательный исход для Брюсселя

В случае реализации пессимистичного сценария балканские страны укрепят связи с Россией, считают эксперты ведомства. В то же время процесс интеграции государств региона с ЕС будет заморожен и уйдёт из политической повестки, одновременно произойдёт усиление региональных конфликтов на Балканах. Одним из факторов дестабилизации региона к 2025 году, по мнению агентства ЕС, якобы станет Россия.

«За последние несколько лет влияние России в странах Балканского полуострова возросло (в первую очередь в плане военного присутствия), а террористическая угроза в ряде случаев материализовалась», — сообщается в документе (в тексте исследования используется прошедшее время, но речь идёт о предполагаемых событиях в будущем. — RT).

Специалисты института предполагают, что в случае реализации пессимистичного сценария Сербия станет ближайшим союзником России и будет проводить военные учения вместе с Турцией и Россией. Также описано формирование нового крайне правого движения «Чёрная рука» в Сербии, работающего на «националистической и ксенофобской платформе».

«В Сербии на выборах победило новое крайне правое движение, в которое входят бывшие члены правительства и представители «глубинного государства». Новое правительство полностью развернуло внешнюю политику страны в сторону России», — говорится в документе.

РИА Новости

Согласно худшему для Брюсселя сценарию, к 2025 году политики в Албании и Черногории станут призывать к выходу из НАТО, одновременно выступая за присоединение к альянсу, возглавляемому Турцией и Россией, который, как считают европейские аналитики, будет называться «Трёхсторонняя система».

«В Албании и Черногории политики-популисты экстремистского толка открыто призывают к выходу из НАТО и присоединению к «Трёхсторонней системе» обеспечения безопасности, которую предлагают западнобалканским странам Турция и Россия», — отмечается в документе.

В экономической сфере пессимистичный сценарий предполагает рост безработицы и снижение туристического потока в регионе. Ещё одна балканская страна — Македония — в худшем для ЕС сценарии также будет следовать линии Сербии и России.

Курс на разрыв с Россией

В оптимистичном сценарии, согласно которому балканские страны встанут на путь вступления в Евросоюз и откажутся от укрепления связей с Россией, государствам региона обещают более радужные перспективы.

Согласно этому сценарию, самопровозглашённая Республика Косово и Сербия нормализуют отношения. Также будет наблюдаться экономический рост в странах региона. Кроме того, предполагается вступление Черногории и Сербии в Евросоюз к 2025 году.

По мнению сотрудников агентства, государства Западных Балкан должны расширить взаимодействие с ЕС, повысить возможности по борьбе с коррупцией и устойчивость к «потенциально негативному внешнему воздействию».

Примечательно, что в этом сценарии Россия якобы выступает «агрессором», а Евросоюз — защитником балканских стран. Так, предполагается, что Россия в 2021 году якобы может провести скоординированную хакерскую атаку на банковские системы Македонии, Черногории и Сербии. В частности, сообщается, что в этих странах перестанут действовать электронные платежи в течение трёх дней.

Но, согласно сценарию, до этого случая балканские страны должны пройти обучение по противодействию кибератакам, организованное Евросоюзом, что позволит ограничить масштабы последствий нападения хакеров. По мнению сотрудников агентства, эта атака должна привести к падению поддержки России в странах Западных Балкан.

Нейтральный сценарий

Согласно нейтральному сценарию, балканские страны не откажутся от идеи евроинтеграции, однако этот процесс будет продвигаться слишком медленно из-за «отсутствия политической воли».

Европейские аналитики полагают, что политики в странах региона не будут выполнять взятые на себя обязательства и станут использовать затянувшиеся попытки вступить в ЕС для того, чтобы представить себя «реформаторами» и «сторонниками евроинтеграции», однако в то же время прибегать к популистской риторике и даже организовывать кризисы для отвлечения внимания от отсутствия прогресса в реализации изменений.

Коррупция в странах Западных Балкан сохранится и в 2025 году, полагают эксперты Института исследований в области безопасности. Россию же они считают «потенциальным фактором нестабильности» для региона.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов объяснил, что Европе выгоднее обвинить Россию в дестабилизации региона, чем признать свои проблемы.

«Проблема заключается именно в том, что Россия в качестве угрозы намного перспективнее. Говорить о том, что сама Европа не готова к приёму новых членов, недостаточно правильно с точки зрения базовых документов Европейского союза. Россия может быть такой угрозой, которая закрывает все внутренние проблемы ЕС. Это характерно для Европейского союза: вместо того чтобы обсуждать внутренние проблемы, связанные с миграционными потоками, с экономической политикой, с национальным суверенитетом, с выходом Великобритании, всё это валится на Москву», — подчеркнул эксперт.

Заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель рассказал RT, какие факторы будут влиять на развитие ситуации на Балканах.

«Я думаю, что реальный сценарий будет отличаться от трёх изложенных. Каков будет этот сценарий, зависит от такого количества неизвестных переменных, что сейчас это трудно представить. В первую очередь это зависит от того, как будут развиваться события в самом Евросоюзе. Во-вторых, это зависит от развития отношений ЕС и США. Третий фактор — развитие отношений Брюсселя и Пекина. Наконец, ситуация на Балканах будет зависеть от взаимодействия Евросоюза и Турции. Анкара — один из конкурентов ЕС на Балканах», — отметил эксперт.

Агентство Могерини

Институт, который опубликовал доклад по Балканам, работает в системе Евросоюза. Ведомство занимается исследованиями в сфере внешней политики, безопасности и обороны. Сотрудники агентства помогают государствам — членам ЕС проводить «общую внешнюю политику и политику безопасности».

Как сообщается на сайте ведомства, институт создан в 2002 году для проведения политического анализа. Финансирование поступает от государств — членов Евросоюза. Важно отметить, что институт подчиняется верховному представителю союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Также ведомство контролируется комитетом по политическим вопросам и безопасности.

Reuters

Напомним, что в конце августа глава европейской дипломатии призвала страны Западных Балкан вступить в ЕС.

«Я лично считаю, что проект ЕС не будет завершён, пока Западные Балканы не станут частью европейской семьи. Об этом нам говорят география, экономика, история, да и безопасность», — заявила Могерини.

Также верховный представитель союза по иностранным делам заявила на неформальной встрече министров обороны 28 стран ЕС в Вене, что совместно с НАТО обсуждается сотрудничество по вопросам безопасности в регионе. Могерини подчеркнула, что ранее Западные Балканы воспринимались как «зона нестабильности», теперь же Евросоюз рассматривает балканские страны как «партнёров» в сфере безопасности.

За последний год Брюссель активизировал работу по привлечению балканских стран в Европейский союз. Так, в феврале этого года Еврокомиссия опубликовала новую стратегию расширения Евросоюза на Балканах. К региону относят Черногорию, Сербию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, а также самопровозглашённую Республику Косово.

Ключевые претенденты на вступление в ЕС — Сербия и Черногория. Впрочем, эти страны могут вступить в союз не раньше 2025 года в связи с широким спектром условий, которые должны выполнить на пути к членству.

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В стратегии определены шесть приоритетов для балканских стран, которые включают в себя расширение энергетической кооперации, обеспечение верховенства закона, усиление кооперации в области безопасности и контроля над миграцией, поддержку экономического развития, переход к цифровой экономике, а также поддержание добрососедских отношений.

Как отметил Павел Кандель, оптимистичный сценарий опирается на новую стратегию Брюсселя в отношении балканских стран.

«Оптимистичный сценарий предполагает, что новая стратегия Евросоюза для Западных Балкан будет реализовываться в соответствии со своим замыслом. На мой взгляд, это крайне маловероятно. Причина в том, что стратегия исходит из слишком многих допущений, которые в реальности могут и не реализоваться. Эта стратегия предполагает одностороннее воздействие Евросоюза на страны Западных Балкан, а сами эти страны должны быть пассивными объектами этой стратегии. Однако они показывают, что не являются таковыми, а в некоторых вопросах очень даже активны, они готовы сопротивляться наставлениям Брюсселя, перечить ему, демонстрировать показную нелояльность, заигрывать с конкурентами Евросоюза именно для того, чтобы вымогать у Евросоюза льготы и тем самым воздействовать на процесс евроинтеграции», — отметил эксперт.

AFP

© Darko Vojinovic

«Ошибочная логика»

Ранее, в апреле этого года, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу следует продолжить подтягивать Западные Балканы в союз, чтобы не допустить их дрейфа в сторону России. В частности, Макрон назвал такой дрейф геополитическим риском для ЕС.

В российском МИД ответили на слава французского президента, отметив, что в ЕС «не все готовы воспринимать страны Западных Балкан в качестве равноправных партнёров».

«Глубоко ошибочной считаем логику постановки перед странами региона искусственного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, проблемы Евросоюза не связаны с укреплением России на Балканах.

«Проблема заключается не в попытке России установить стратегически значимые отношения с Восточной Европой — они традиционно были такими... Проблема — внутри самого Европейского союза, в том, насколько сейчас Германия готова к включению в состав ЕС ещё нескольких стран. Вопрос в отношении населения Германии, которое пока никаких преимуществ от евроинтеграции не получает», — отметил эксперт.