Могерини заявила о неполноценности ЕС без стран Западных Балкан
«Я лично считаю, что проект ЕС не будет завершён, пока Западные Балканы не станут частью европейской семьи. Об этом нам говорят география, экономика, история, да и безопасность», — заявила Могерини.
Она отметила, что австрийское председательство в Совете ЕС поддерживает политику Брюсселя в отношении Западных Балкан.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поддерживает разграничение с албанцами на территории Косова для того, чтобы избежать конфликтов в будущем.