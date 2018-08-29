Могерини заявила о неполноценности ЕС без стран Западных Балкан

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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет считаться полноценным, пока страны Западных Балкан не вступят в сообщество.

«Я лично считаю, что проект ЕС не будет завершён, пока Западные Балканы не станут частью европейской семьи. Об этом нам говорят география, экономика, история, да и безопасность», — заявила Могерини.

Она отметила, что австрийское председательство в Совете ЕС поддерживает политику Брюсселя в отношении Западных Балкан.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что поддерживает разграничение с албанцами на территории Косова для того, чтобы избежать конфликтов в будущем. 

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