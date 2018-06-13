«Политическая самодеятельность»: готовы ли власти Македонии переименовать страну ради вступления в НАТО

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать договор о переименовании государства. Об этом стало известно спустя сутки после того, как премьер-министр страны объявил о достигнутых договорённостях со своим греческим коллегой об изменении названия балканской республики на Северную Македонию. Эксперты считают, что подобное соглашение могло бы помочь Скопье вступить в НАТО и Евросоюз, однако это не исключит в будущем территориальных споров между соседями. Удастся ли македонским властям достичь компромисса, разбирался RT.

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет договор о переименовании страны. Об этом он сказал в обращении к нации. Днём ранее, как сообщает греческий телеканал Star, македонский премьер Зоран Заев и глава греческого правительства Алексис Ципрас достигли соглашения о смене названия бывшей югославской республики на «Северная Македония».

«Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовывать политическую самодеятельность», — цитирует заявление Иванова РИА Новости.

Договор должен был разрешить 27-летний конфликт между Афинами и Скопье. Напомним, сразу после отделения от Югославии в 1991 году македонское государство получило название «Бывшая югославская республика Македония», или сокращенно «Республика Македония», что вызвало гневную реакцию Греции, власти которой расценили это как территориальную претензию македонского руководства на одноимённую греческую провинцию.

Спор о понятиях и названиях

Как отмечается в различных письменных исторических документах, и название греческого региона, и имя балканской республики отсылает к термину «Царство Македония» — греческому государству, которым правил знаменитый полководец Александр Македонский. Позже территория с этим названием существенно расширилась и стала включать в себя части современной Болгарии, Греции, Республики Македонии и Албании. Эти сложные исторические процессы нашли отражение в топонимике греческих, болгарских и македонских регионов уже нашего времени. При этом нынешнее государство со столицей в Скопье занимает около 35% от исторической македонской области.

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После отделения Скопье от Югославии Афины неоднократно требовали сменить название республики, однако всякий раз получали отказ. Тогда греческие власти стали использовать свои возможности в международных объединениях, в том числе Евросоюза и НАТО, чтобы не допустить присоединения к ним Республики Македония. При этом македонское руководство с 2000-х годов стремится войти и в Североатлантический альянс, и в ЕС.

Долгое время стороны не могли достичь компромисса. Спор сопровождался массовыми акциями протеста в обеих странах. В Греции люди выходили на демонстрации, выражая своё несогласие с действующем названием бывшей югославской республики. В Республике Македонии периодически собирались митинги против перемены названия. Со своей стороны Евросоюз дал Греции гарантии, что Македония сможет стать полноправным членом организации только после согласования названия с Афинами. В ответ Скопье подал иск в Международный суд ООН в Гааге, требуя запретить Греции блокировать вхождение бывшей части Югославии в ЕС и НАТО. Судебный орган признал правоту македонской стороны, однако на позицию Греции и Евросоюза это не повлияло.

По условиям договорённостей между премьерами двух стран, Скопье соглашается на использования названия «Северная Македония» как во внутренних документах, так и на международной арене. Взамен Афины прекращают препятствовать вхождению республики в ЕС и НАТО.

Позитивные оценки

«Несколько часов назад и после многих месяцев упорных переговоров нам удалось договориться с премьер-министром (Заевым) как разрешить наш давний спор о наименовании соседей», — заявил глава греческого правительства Ципрас по итогам переговоров со своим македонским коллегой.

По его словам, использование соседней страной в течение более 70 лет названия «Республика Македония» являлось присвоением культурного наследия греческой Македонии.

«Я хочу сообщить вам, что для того, чтобы восстановить отношения конструктивного сотрудничества и искренней дружбы между нашими народами и гарантировать, что Греция не только примет, но и приведёт наших соседей к европейской и евроатлантической перспективе, они решили изменить своё конституционное название, которое будет использовано всюду и для всех. Они согласились переименовать свою страну в Республику Северная Македония», — добавил греческий премьер.

Не менее позитивные оценки дал по итогам переговоров со своим коллегой из Греции и глава правительства Македонии Зоран Заев.

«Мы только что разрешили спор длинною в более чем 25 лет, который тянул нашу страну ко дну», — подчеркнул глава кабинета министров Македонии.

По его словам, новое название «только укрепит македонское самосознание».

Акции протеста против переименования Македонии в столице страны Скопье

© Marko Djurica / Reuters

После заявления глав правительств Греции и Македонии о разрешении спора ряд стран выступили в поддержку договора.

«США поздравляют премьер-министров Ципраса и Заева и приветствуют заключение исторического соглашения по разрешению спора из-за названия. Оно принесёт пользу обеим странами и будет способствовать безопасности и процветанию региона в целом», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента США.

Одобрительно о соглашении высказался и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также приветствовал соглашение, отметив, что РФ поддержит то решение спора, которое устроит народы обеих стран.

«Мы всегда подчеркивали, что выступаем за нахождение договоренности по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственно созданных условий и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкое общественную поддержку. Я надеюсь, что объявленная вчера договоренность будет именно такой», — сказал Лавров 13 июня на пресс-конференции в Москве.

В компетенции президента

Договор, достигнутый между двумя политиками, должен ратифицировать македонский парламент, после чего в конституцию страны будет внесена поправка, в соответствии с которой она будет именоваться «Северная Македония». Впрочем, далеко не все политические силы республики положительно отнеслись к сделке с греческой стороной. Президент страны Георге Иванов уже заявил, что не подпишет соглашение, даже если его ратифицирует парламент.

«Весь процесс похож на личный договор между премьером Заевым и премьером Ципрасом, что не подтверждено национальным консенсусом в республике Македония. Моя позиция заключается в том, что я не приемлю решение по вопросу названия с повсеместным употреблением, то есть erga omnes (относительно всех)», — сказано в заявлении президента.

По словам главы Македонии, он выступает за достижение соглашения с Афинами в рамках действующей конституции и категорически против внесения в неё изменений. В нынешнем македонском основном законе название страны прописано как «Республика Македония». Мнение президента поддержала и часть македонского общества. В соцсетях был запусщен флэш-моб с большим количеством коллажей, суть которых сводится к тому, что население не хочет перемен в названии страны.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и глава правительства Македонии Зоран Заев на саммите ЕС — Западные Балканы в 2018 году

Reuters

© Stoyan Nenov

Эксперт центра изучения Балканского кризиса Мария Третьякова считает, что пока до согласования текста соглашения между Афинами и Скопье далеко.

«Насколько мне известно, опубликованного текста документа пока нет, он только готовится к подписанию и опубликованию, несмотря на все заявления в СМИ. Более того, нужно иметь ввиду, что этот договор поставит под вопрос ряд международных документов, которые Македония подписала с другими странами, это порядка 140 государств. Там страна прописана под своим действующим названием. А теперь получается, что речь в этих документах будет идти о какой-то несуществующей стране», — сказала политолог в беседе с RT.

По её словам, вопрос о том, удастся ли Заеву добиться ратификации соглашения с Ципрасом в македонском парламенте, остаётся открытым, так как в ходе переговоров было допущено нарушение конституции Македонии.

«Согласно основному закону внешняя политика и заключение международных договоров всецело относятся к компетенции президента. А тут получается, что глава МИД страны Никола Димитров и премьер Заев пытаются подписать какой-то международный документ через голову главы государств. На это обстоятельство будут указывать все оппозиционные силы при рассмотрении соглашения в парламенте», — пояснила Третьякова.

Она отметила, что предсказать итоги голосования в законодательном собрании пока не представляется возможным.

«Партия «Социально-демократический союз Македонии» Заева имеет лишь простое большинство в парламенте. Этого не хватит для ратификации договора. Вероятно, премьер будет пытаться искать поддержки у албанских партий, об этом сейчас говорят многие в Македонии», — отметила Третьякова.

По её словам, даже если македонские парламентарии и ратифицируют документ, его не подпишет президент.

Писатель и историк Михаил Поликарпов удивлён тем, что после затяжного конфликта между двумя странами в качестве компромиссного варианта было выбрано название «Северная Македония». Он отметил, что оно не исключает территориальных споров между Скопье и Афинами в будущем.

«Накануне обсуждалось название «Илинденская Македония» — в честь восстания 1903 года, которое произошло на Ильин день. Вообще термин «Северная Македония» абсолютно не является гарантией от того, что через некоторое время македонцы не станут претендовать на северную провинцию Греции с аналогичным названием», — сказал эксперт RT.

«Обеспечить свою безопасность»

Поликарпов не исключил, что сделка Ципраса и Заева была заключена под давлением со стороны.

«Полагаю, что власти в Македонии не могли отказаться от одноименного слова в названии страны окончательно, также как и не могли совсем ничего не получить и греки в результате этого спора. Поэтому и возник этот компромисс. Более того, я не исключают, что на Ципраса тоже надавили сверху представители ЕС, чтобы Греция не сопротивлялась движению Скопье на запад», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Поликарпова, Македония хочет войти в НАТО с главной целью — обезопасить себя от возможного конфликта с албанскими соседями: Албанией и частично признанным Косово.

«Тирана и Приштина — очень беспокойные соседи, они способны создать проблемы Черногории и Македонии. Последняя сейчас и вовсе балансирует на грани failed state, в первую очередь это касается экономики», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил также о конфликте между албанским меньшинством и властями Македонии, результатом которого стало признание в начале 2018 года албанского языка вторым официальным.





Кафе в центре Скопье

© Marko Djurica / Reuters

«Вооружённые силы Македонии в их нынешнем состоянии вряд ли смогут навести порядок в стране в случае восстания албанцев. После гражданской войны 2001 года, которая была остановлена окриком сверху, Скопье уничтожило часть своего вооружения. Поэтому членство в Североатлантическим альянсе остаётся единственным шансом для государства обеспечить свою безопасность», — пояснил Поликарпов.

Михаил Поликарпов также отметил, что, по его мнению, в Евросоюз Скопье хочет вступить для решения своих социально-экономических проблем.

«Распад Югославии больно ударил по экономике Македонии. Уровень зарплат и жизни в целом там сейчас один из самых низких в Европе. Однако, я не уверен, что вступление в ЕС улучшит ситуацию в республике. Другое дело, что после этого значительная часть населения отправится официально работать в развитые страны ЕС и в личном порядке решит свои проблемы. Аналогичным образом ситуация развивалась в Болгарии. После вхождения Софии в Европейский союз сотни тысяч уехали работать в Великобританию, Германию и другие страны. В начале 90-х в Болгарии проживало около 9 млн человек, а сейчас — чуть больше 7», — заключил Поликарпов.