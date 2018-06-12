Премьер Греции сообщил о достижении соглашения по переименованию Республики Македония

Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Афинам и Скопье удалось договориться о новом названии Республики Македония.

Об этом сообщает телеканал Star.

«Я счастлив, потому что у нас есть хорошая сделка, которая отвечает всем условиям, которые мы установили... Наши соседи обязуются изменить конституционное название своей страны», — сказал Ципрас.

Как пишет Europost со ссылкой на источники, стороны остановились на названии Северная Македония.

Официально вся информация по соглашению и точные данные по названию страны, а также сопутствующим наименованиям будут даны позже.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявлял, что наиболее приемлемым вариантом переименования Македонии, бывшей югославской республики, для Скопье и Афин является Илинденская Македония.

В феврале научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с переименованием Македонии.