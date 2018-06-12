Премьер Греции сообщил о достижении соглашения по переименованию Республики Македония
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Star.
«Я счастлив, потому что у нас есть хорошая сделка, которая отвечает всем условиям, которые мы установили... Наши соседи обязуются изменить конституционное название своей страны», — сказал Ципрас.
Как пишет Europost со ссылкой на источники, стороны остановились на названии Северная Македония.
Официально вся информация по соглашению и точные данные по названию страны, а также сопутствующим наименованиям будут даны позже.
Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев заявлял, что наиболее приемлемым вариантом переименования Македонии, бывшей югославской республики, для Скопье и Афин является Илинденская Македония.
В феврале научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с переименованием Македонии.