Премьер Македонии рассказал о возможном новом названии страны

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Наиболее приемлемым вариантом переименования Македонии, бывшей югославской республики, для Скопье и Афин является Илинденская Македония. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.
Премьер Македонии рассказал о возможном новом названии страны
  • Зоран Заев
  • Reuters

«Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом: по-английски — Republic of Ilinden Macedonia, на албанском — Republika Ilindenase e Maqedonisё», — цитирует Заева РИА Новости.

Он добавил, что кабмин согласен на всеобщее употребление этого названия. Внутри страны его будут вводить постепенно после референдума.

«Илинден (Ильин день) — наше светлое будущее, с этим именем мы выступаем за нашу идентичность, македонский Илинден — гарантия многонациональности Македонии», — добавил Заев.

Название Илинденская Македония является отсылкой к Илинденскому восстанию в городе Крушево против Османской империи в 1903 году. Оно было названо так, поскольку произошло в Ильин день — 2 августа.

Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион. 

Ранее Заев заявил, что новое название страны будет определено в результате референдума.

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с переименованием Македонии.

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