Премьер Македонии рассказал о возможном новом названии страны
- Зоран Заев
- Reuters
«Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом: по-английски — Republic of Ilinden Macedonia, на албанском — Republika Ilindenase e Maqedonisё», — цитирует Заева РИА Новости.
Он добавил, что кабмин согласен на всеобщее употребление этого названия. Внутри страны его будут вводить постепенно после референдума.
«Илинден (Ильин день) — наше светлое будущее, с этим именем мы выступаем за нашу идентичность, македонский Илинден — гарантия многонациональности Македонии», — добавил Заев.
Название Илинденская Македония является отсылкой к Илинденскому восстанию в городе Крушево против Османской империи в 1903 году. Оно было названо так, поскольку произошло в Ильин день — 2 августа.
Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион.
Ранее Заев заявил, что новое название страны будет определено в результате референдума.
Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с переименованием Македонии.