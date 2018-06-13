В Госдепе прокомментировали соглашение о переименовании Македонии

Госдепартамент США приветствует соглашение между Грецией и Македонии о переименовании последней в Республику Северная Македония. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты поздравляют премьеров Алексиса Ципраса и Зорана Заева и приветствуют их историческое соглашение по разрешению спора о названии», — заявили в Госдепе.

Также в Вашингтоне заявили, что решение о переименовании Македонии пойдёт на пользу обеим странам, а также укрепит безопасность и процветание в регионе.

В Госдепе считают, что премьеры Греции и Македонии показали «дальновидность, отвагу и постоянство в поиске взаимоприемлемого решения».

Кроме того, США выразили готовность оказать поддержку в случае необходимости.

Ранее премьер-министр Республики Македония Зоран Заев заявил, что страна будет переименована в Республику Северная Македония.