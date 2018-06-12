Премьер Македонии заявил, что страна будет называться Северная Македония
- Reuters
«Мы достигли исторического соглашения, которое подтвердит македонскую культурную и этническую идентичность», — сказал Заев.
Осенью в стране пройдёт референдум по вопросу утверждения названия.
При этом сохранятся названия «македонцы» и «македонский язык».
Ранее премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Афинам и Скопье удалось договориться о новом названии Республики Македония.
Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион.