Премьер Македонии заявил, что страна будет называться Северная Македония

Премьер-министр Республики Македония Зоран Заев заявил, что страна будет переименована в Республику Северная Македония. Об этом сообщает Jutarnji.

Reuters

«Мы достигли исторического соглашения, которое подтвердит македонскую культурную и этническую идентичность», — сказал Заев. Осенью в стране пройдёт референдум по вопросу утверждения названия. При этом сохранятся названия «македонцы» и «македонский язык». Ранее премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Афинам и Скопье удалось договориться о новом названии Республики Македония. Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион.