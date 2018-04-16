«Гибкий политик»: как будет строить свои отношения с Москвой новый президент Черногории

По итогам президентских выборов в Черногории республику возглавил Мило Джуканович, много лет занимавший пост премьер-министра страны. Джуканович известен своими прозападными взглядами и приложил немало усилий для включения страны в НАТО и ЕС. Кроме того, с его подачи Подгорица ввела санкции против Москвы в 2015 году. Эксперты считают, что такой политический вектор отчасти объясняется рычагами давления на Джукановича, которые есть у Евросоюза. Что изменится в отношениях России и Черногории после выборов — в материале RT.

На выборах президента Черногории победу одержал 56-летний лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который ранее долгое время занимал пост премьер-министра этой балканской республики. Политик набрал более 57% голосов избирателей, что позволило ему отпраздновать победу после первого тура.

Главный конкурент Джукановича — независимый кандидат Младен Боянич, который в ходе кампании подчёркивал, что выступает за широкое сотрудничество с Москвой, — получил около 33% голосов избирателей.

На посту премьера Джуканович запомнился как сторонник широкой интеграции Черногории в различные международные организации и институты. В частности, именно при нём страна стала полноценным членом НАТО, несмотря на серьёзные акции протеста населения.

Демонстрация против вхождения Черногории в НАТО

AFP

© SAVO PRELEVIC

Кроме того, политик последовательно добивается вступления государства в Европейский союз — сразу после победы на выборах он пообещал своим сторонникам, что это произойдёт через пять лет.

Вместе с тем именно при Джукановиче Черногория предприняла ряд антироссийских шагов. В частности, в 2015 году страна присоединилась к санкциям в отношении России, а в марте 2018-го выслала российского дипломата в знак солидарности с Великобританией, возложившей на Москву ответственность за инцидент в Солсбери. Тем не менее по ряду вопросов Черногория продолжает активное сотрудничество с РФ. Так, для привлечения туристов республика ввела безвизовый режим с Россией.

Коммунист, националист, контрабандист?

Вся жизнь Джукановича и его семьи неразрывно связана с политикой. Так, его отец Радован занимал пост судьи в разных территориальных образованиях, а также был видным членом Коммунистической партии Югославии. Дед будущего президента Блажо был главой Зетской провинции Черногории с центром в Цетинье. Блажо также участвовал во Второй мировой войне на стороне националистических формирований четников (сербских повстанцев. — RT), боровшихся как с нацистской оккупацией, так и с партизанами Иосипа Броз Тито.

Карьера самого Мило Джукановича началась благодаря отцу, по чьей протекции он стал членом высшего органа Компартии Югославии — Центрального комитета Союза коммунистов страны.

В первой половине 1990-х годов Джуканович был верен курсу главы Югославии Слободана Милошевича, но старался дистанцироваться от принятия решений в ключевых политических и военных событиях того времени, что позже не дало повода выдвинуть против него обвинения со стороны международного трибунала по бывшей Югославии.

С 1996 года Джуканович постепенно начал проводить независимую от режима Милошевича политику. В 1998 году он был избран на пост президента Республики Черногория, а в сентябре 2000 года Демократическая партия социалистов, возглавляемая Джукановичем, блокировала общесоюзные выборы югославского главы и взяла курс на провозглашение полной независимости Черногории от Белграда. Этой цели республике удалось достичь в 2006 году, когда Джуканович и его сторонники инициировали референдум по вопросу о полном суверенитете Черногории, на котором одержали победу, заручившись поддержкой 55% жителей республики.

Также по теме Избрание политического курса: сможет ли сторонник сближения с Россией стать президентом Черногории В воскресенье, 15 апреля, в Черногории проходят выборы главы государства. Фаворит президентской гонки — бывший премьер-министр страны...

На посту премьера и президента республики Джуканович находился с 1991 года. Под его руководством Подгорица в 2008 году признала независимость Косова от Сербии, несмотря на крайне неоднозначное отношение к этому вопросу в черногорском обществе.

Стоит отметить, что европейские правоохранители неоднократно обвиняли Джукановича в причастности к контрабанде табачных изделий в Швейцарию и другие страны Европы, но добиться привлечения его к уголовной ответственности так и не смогли. По версии следователей и журналистов, Джуканович активно сотрудничает с итальянскими преступными группами. Так, в июне 2007 года прокуратура города Бари (Италия) начала расследование в отношении черногорского политика, которое было прекращено в 2009 году в связи с тем, что Джуканович, будучи переизбран на пост премьер-министра, вновь получил дипломатический иммунитет. Материалы дела были сданы в архив.

В феврале 2010 года в Загребе начался процесс по делу об убийстве хорватского журналиста Иво Пуканича, который писал об организованной контрабанде сигарет под прикрытием черногорского государства. На суде в качестве свидетеля выступил бизнесмен Ратко Кнежевич, который обвинил в организации убийства журналиста Мило Джукановича, занимавшего на тот момент пост премьер-министра Черногории. Джуканович отверг предъявленные ему обвинения в убийстве, а дипломатический иммунитет вновь не позволил правосудию возбудить уголовное дело против действующего премьера страны.

Влияние ЕС

Как полагают эксперты, избрание Джукановича на пост президента не приведёт к серьёзному ухудшению отношений между Москвой и Подгорицей. «Давно уже никакого сотрудничества у нас с Черногорией нет, и в этом смысле ничего эти выборы не изменили и не могли изменить, так как те силы, которые выступают против вступления в НАТО и за максимально широкие связи с Россией, в черногорском обществе крайне малочисленны, и политических шансов у них не много. Более того, оппозиция в стране в целом (а она состоит и из прозападных политиков тоже) в Черногории раздроблена, что и показали очередные выборы. Она неспособна к эффективному противоборству с кланом Джукановича», — пояснил RT ведущий научный сотрудник института Европы РАН Павел Кандель.

Другие эксперты по Балканскому региону считают, что черногорское руководство отчасти вынужденно использует антироссийскую риторику и отход от сотрудничества с РФ по ряду вопросов. «В той же Черногории Мило Джуканович правит более четверти века, с 1991 года, и всё это время он колебался вместе с линией партии. Изначально он был фактически черногорским националистом, и во время гражданской войны в Боснии 1992—1995 годов хотел присоединить к Черногории часть Герцеговины», — рассказал RT писатель и историк Михаил Поликарпов.

Он напомнил, что Черногория тогда существовала в значительной степени за счёт контрабанды. «Соответственно, Джуканович успешно жил на контрабанде, и теперь у Запада на него есть большой компромат, поэтому в конце 1990-х годов он полностью поменял свой внешнеполитический вектор. Такой политик очень удобен Западу, он им поддерживается», — отметил эксперт.

Поликарпов подчеркнул, что Черногория сейчас вынуждена ориентироваться на Запад отчасти потому, что у страны есть два соседа (Албания и частично признанное Косово), у которых имеются явные или скрытые территориальные претензии к Подгорице. «И только в рамках НАТО Черногория может спокойно жить, зная, что албанцы не будут претендовать на часть их территории», — пояснил специалист.

Между тем антироссийские настроения большинства черногорской элиты уже стали причиной ряда странных решений с точки зрения интересов этой республики, добавил Поликарпов. «Например, когда в августе прошлого года у них бушевали лесные пожары, сами справиться с проблемой они не могли, но и от помощи России отказались», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что помимо черногорцев и сербов Черногорию населяют цыгане, албанцы, хорваты и другие этнические группы, что также влияет на спектр политических взглядов в государстве.

При этом эксперты отмечают, что Россия потеряла своё влияние на Балканах в том числе и потому, что не может себе позволить тратить столько средств на обеспечение своих интересов в регионе, сколько тратит Европейский союз. «У России сейчас нет средств, чтобы конкурировать с ЕС на Балканах. По объёмам товарооборота РФ в десять раз уступает Евросоюзу. Примерно такая же картина наблюдается по объёмам инвестиций в государства региона и по банковскому капиталу», — пояснил Павел Кандель.

Он отметил, что Россия обладает определённым «историческим капиталом» в некоторых странах Балканского полуострова.

«Например, и в болгарском, и в сербском обществе помнят, кто освободил их от турок и помог получить государственность и независимость. И из-за этого фактора даже прозападные политики вынуждены делать свои заявления с некой осторожностью», — пояснил эксперт.

В качестве примера он привёл ситуацию в Болгарии: когда премьер-министр государства Бойко Борисов отказался от участия страны в «Южном потоке», это привело к победе на выборах президента Румена Радева, который назвал отношения с Россией «стратегически важными для страны». «Сейчас премьер учёл этот момент и тоже, хотя и с большой осторожностью, делает реверансы в сторону России», — сказал Кандель.

Александр Вучич

globallookpress.com

© Christian Thiel

По его словам, такая же картина наблюдается и в Сербии, где президент Александр Вучич и глава МИД страны Ивица Дачич не скрывают своего желания вступить в Евросоюз, однако, учитывая тот факт, что в сербском обществе сильны пророссийские настроения, действуют аккуратно. «Накануне выборов они традиционно приезжают в Москву, встречаются с нашим президентом Владимиром Путиным, говорят о поддержке России и лишь потом начинают избирательную кампанию», — пояснил эксперт.

По его мнению, Джуканович со временем также может отойти от антироссийских заявлений и действий. «Когда антироссийская истерия в Европе стихнет, может появиться запрос на нормализацию отношений с РФ, тогда и Джуканович сделает некие жесты в сторону Москвы: он весьма гибкий политик», — заключил Кандель.