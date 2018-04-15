Джуканович пообещал вступление Черногории в ЕС в течение пяти лет

Лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович в своём штабе объявил о победе на выборах президента Черногории.

Как сообщает ТАСС, Джуканович пообещал вступление Черногории в Евросоюз в течение ближайших пяти лет.

Ранее штаб Джукановича объявил о его победе на выборах президента.

В 2017 году Черногория была принята в НАТО.

Подробнее о выборах главы государства в Черногории — в материале RT.