Штаб Джукановича объявил о его победе на выборах президента Черногории

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Штаб бывшего премьер-министра и экс-президента Черногории Мило Джукановича объявил о его победе на президентских выборах в первом туре.

Об этом сообщает ТАСС.

«После обработки 70% бюллетеней он набрал свыше 54% голосов, и нет оснований предполагать, что данные поменяются. Наш президент вскоре обратится к гражданам», — заявил Милош Николич, глава штаба Джукановича.

В воскресенье, 15 апреля, в Черногории прошли президентские выборы.

Подробнее о выборах в Черногории — в материале RT.

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