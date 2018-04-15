Штаб Джукановича объявил о его победе на выборах президента Черногории
Штаб бывшего премьер-министра и экс-президента Черногории Мило Джукановича объявил о его победе на президентских выборах в первом туре.
Об этом сообщает ТАСС.
«После обработки 70% бюллетеней он набрал свыше 54% голосов, и нет оснований предполагать, что данные поменяются. Наш президент вскоре обратится к гражданам», — заявил Милош Николич, глава штаба Джукановича.
В воскресенье, 15 апреля, в Черногории прошли президентские выборы.
Подробнее о выборах в Черногории — в материале RT.
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