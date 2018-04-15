В Черногории завершилось голосование на президентских выборах
В Черногории завершилось голосование на выборах главы государства.
- Reuters
Избирательные участки в стране закрылись в воскресенье, 15 апреля, в 20:00 (21:00 мск).
На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе бывший президент страны Мило Джуканович.
Голосование проходило на 1214 участках.
Подробнее о выборах в Черногории — в материале RT.
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