Вопрос аргументации: апелляционный суд Англии не поддержал три из четырёх доводов Украины по делу о долге перед Россией

Апелляционный суд Англии вынес решение по жалобе Киева в деле о задолженности перед Россией на сумму более $3 млрд. Суд не поддержал три из четырёх доводов Украины. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Теперь дело может вновь вернуться в Высокий суд Лондона, который рассмотрит аргумент Киева о якобы «давлении со стороны Москвы». Между тем российская сторона намерена обратиться в Верховный суд Великобритании с требованием отменить рассмотрение единственного оставшегося украинского довода.

В пятницу, 14 сентября, Апелляционный суд Англии и Уэльса частично удовлетворил жалобу Украины по делу о выплате России задолженности в размере свыше $3 млрд и накопленных процентов.

«Эта апелляция удовлетворена. Апеллянту разрешается отстаивать исковое требование в объёме, установленном решением Апелляционного суда», — цитирует ТАСС судью.

После этого решения долговой спор между сторонами возвращается в Высокий суд Лондона, где он будет вестись в рамках общего судопроизводства, в котором учтут все политические аргументы.

История вопроса

Напомним, что в конце 2013 года Москва согласилась предоставить Украине финансовую помощь в виде кредита. Для этого Украина выпустила суверенные еврооблигации на сумму $3 млрд, которые Россия выкупила на Ирландской фондовой бирже. Процентная ставка по этим ценным бумагам составляла 5% годовых, что было ниже рыночной ставки для украинских долговых обязательств (8—9% годовых).

По условиям кредита были предусмотрены промежуточные выплаты по начисленным процентам. К декабрю 2015 года власти Киева произвели три платежа, после чего вовсе отказались от погашения кредита и ввели мораторий на выплату долга, поскольку посчитали это «взяткой», которая якобы была дана предыдущему руководству страны.

Российский Минфин после многочисленных попыток урегулировать разногласия путём переговоров начал судебный процесс против Украины в Высоком суде Лондона.

При разбирательстве Киев обосновывал свою позицию тем, что условия займа якобы были невыгодными, требовал учесть «новые обстоятельства», к которым относил присоединение Крыма к РФ и ситуацию на юго-востоке Украины, и требовал считать отказ от выплаты кредита обоснованным «контрдействием» в ответ на «агрессию» со стороны России.

Кроме того, Москва якобы своим «неправомерным давлением» вынудила Киев в 2013 году отказаться от подписания согласованного Договора об ассоциированном членстве с Евросоюзом, после чего был утрачен доступ к международным источникам финансирования.

Российская сторона, в свою очередь, подчёркивала, что долг является суверенным и к нему не может применяться мораторий или реструктуризация. Международный валютный фонд (МВФ) в этом вопросе поддержал Москву.

Также российский Минфин подчёркивал, что приводимые оппонентом политические доводы призваны отвлечь внимание суда вопросами, не входящими в его юрисдикцию.

29 марта 2017 года судья Уильям Блэр удовлетворил иск компании The Law Debenture Trust Corporation p.l.c, представляющей интересы России, об упрощённом судопроизводстве. Были отклонены все доводы, использованные Украиной для аргументации своей позиции. В результате Киев обязали выплатить основную сумму долга по еврооблигациям в размере $3 млрд, сумму неосуществлённого платежа $75 млн, штрафные проценты и судебные издержки.

«Окончательное решение откладывается на некоторое время»

Согласно решению Апелляционного суда, дело о выплате Украиной задолженности России будет возвращено в Высокий суд Лондона, который теперь станет рассматривать его в общем порядке, учитывая аргументы украинской стороны. Впрочем, российская сторона намерена обратиться в Верховный суд Великобритании, чтобы отменить решение Апелляционного суда.

«Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Российской Федерацией и Украиной. Надеемся, что следующая, более высокая инстанция окончательно примет объективное решение», — заявил министр финансов, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

При этом он заметил, что трибунал поддержал только один довод украинской стороны из четырёх, который якобы касался давления со стороны РФ. Напомним, что по решению Высокого суда Лондона, такое воздействие, даже если оно имело место, не могло быть признано поводом для отказа от платёжных обязательств.

«Решение апелляционной инстанции заключается в следующем: из четырёх доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса. Речь идёт о предоставлении кредита Украине якобы под воздействием российской стороны», — заметил глава Минфина РФ.

В ведомстве пояснили, что Апелляционный суд лишь констатировал, что этот аргумент, в отличие от других трёх, не может быть отклонён без проведения «всеобъемлющего судебного процесса». При этом российская сторона не согласна с таким решением.

«По этой причине Министерство финансов Российской Федерации поручило доверительному управляющему еврооблигациями — компании The Law Debenture Trust Corporation p.l.c — подать в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение по четвёртому доводу Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, если Верховный суд Великобритании удовлетворит иск России, то будет отклонено решение Апелляционного суда Англии от 14 сентября 2018 года. При этом решение Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 года об упрощённом судопроизводстве будет восстановлено без права на дальнейшее оспаривание.

«При ином исходе судебного разбирательства, то есть если Верховный суд Великобритании подтвердит вердикт Апелляционного суда в части четвёртого довода Украины, будет организован новый судебный процесс, предметом рассмотрения на котором станет только украинский довод о якобы оказанном на Киев давлении», — заключили в Минфине России.

Апелляционный суд Англии отложил решение по выплате Украиной $3 млрд долга перед Россией

Факты против политики

Позиция Российской Федерации в данном споре сильнее, поскольку аргументы строятся на фактах. С таким утверждением выступила адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. По её словам, доводы украинской стороны о том, что Россия якобы «заставила» Украину выпустить еврооблигации, не имеют под собой оснований.

«РФ купила ценные бумаги у Украины, заплатила живые деньги против ценных бумаг. Следовательно, эти ценные бумаги должны быть выкуплены Украиной согласно тем условиям, которые при сделке были оговорены. Президент Украины, тогда ещё Янукович, безусловно, имел право заключать эту сделку. То есть официальные власти Украины взяли в долг у РФ, обеспечивая свой госдолг этими ценными бумагами, и обязаны деньги вернуть», — отметила она.

В то же время, как считает юрист, решение Апелляционного суда может иметь политический подтекст. Она заметила, что украинской стороне выгодно оспаривать решение Высокого суда, поскольку это откладывает выплату займа. При этом нынешний антироссийский курс Великобритании играет на руку Киеву.