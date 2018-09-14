Силуанов: суд Англии отклонил три из четырёх доводов Украины в споре с Россией

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Апелляционный суд Англии не поддержал три из четырёх доводов украинской стороны в споре с Россией по долгу в размере $3 млрд. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов: суд Англии отклонил три из четырёх доводов Украины в споре с Россией
  • РИА Новости

«Решение апелляционной инстанции заключается в следующем: из четырёх доводов украинской стороны не поддержано три», — заявил министр. 

Он отметил, что по одному из доводов суд принял решение о проведении более детального изучения вопроса.

По словам министра, речь идёт о предоставлении Киеву кредита якобы «под воздействием» Москвы.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией.

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