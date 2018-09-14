Силуанов: суд Англии отклонил три из четырёх доводов Украины в споре с Россией
- РИА Новости
«Решение апелляционной инстанции заключается в следующем: из четырёх доводов украинской стороны не поддержано три», — заявил министр.
Он отметил, что по одному из доводов суд принял решение о проведении более детального изучения вопроса.
По словам министра, речь идёт о предоставлении Киеву кредита якобы «под воздействием» Москвы.
Ранее стало известно, что Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией.