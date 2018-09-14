Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение по долгу перед Россией

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Апелляционный суд Англии в ходе заседания 14 сентября удовлетворил жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на $3 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.
Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на решение по долгу перед Россией
  • РИА Новости

Отмечается, что, согласно судебной процедуре, Высокий суд Лондона вернётся к рассмотрению долгового спора между двумя странами.

Как сообщалось в январе, Министерство финансов России рассчитывало, что Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона, обязавшего Украину выплатить России $3 млрд в счёт погашения приобретённых в 2013 году евробондов.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.

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