Свободные активы: британский суд снял арест с имущества «Газпрома» в Англии и Уэльсе

С активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе снят арест. Об этом сообщила пресс-служба российской корпорации со ссылкой на решение суда. В то же время шведский трибунал удовлетворил просьбу «Нафтогаза» и отменил приказ о приостановке исполнения решения Стокгольсмкого арбитража, согласно которому российская компания обязана выплатить $2,56 млрд. В «Газпроме» уже заявили, что намерены добиваться пересмотра этого решения «всеми доступными средствами».

Английский суд отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов российской корпорации ПАО «Газпром» в Англии и Уэльсе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом».

Отметим, что при этом российская сторона взяла на себя обязательство не отчуждать активы Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу признании и приведении в исполнение решения арбитража Стокгольма по делу о транзите от 28 февраля 2018 года.

«Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне коммерческий суд Лондона удовлетворил ходатайство «Нафтогаза», выдав разрешение на заморозку всех активов «Газпрома», расположенных на территории Англии и Уэльса. В российской компании отмечали, что действия Киева противоречат приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция).

Скандинавский арест

В четверг, 13 сентября, было принято ещё одно судебное решение по спору между российской и украинской компаниями. Суд в Швеции удовлетворил просьбу «Нафтогаза Украины» об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража относительно транзитного контракта с «Газпромом».

В российской энергетической корпорации намерены добиваться пересмотра этого решения. «Газпром» продолжит защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства», — подчёркивается в сообщении.

В свою очередь, главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Газпром» должен безотлагательно выполнить решение арбитража по выплате более $2,5 млрд за недопоставку объёмов газа по транзитному контракту.

«А пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам», — написал Витренко в Facebook.

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев приветствовал решение суда. По его словам, компания ожидала такого результата. При этом по состоянию на 13 сентября на задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» были начислены проценты на сумму $104 млн.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить $4,7 млрд за недостаточные объёмы транзита газа через украинскую территорию. При этом ранее суд присудил более $2 млрд в пользу «Газпрома» за недобор топлива «Нафтогазом». Затем был произведён зачёт встречных требований, в результате «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,56 млрд. На данный момент российская компания оспаривает это решение.

«Северный поток — 2» и трёхсторонние консультации по газу

Кроме того, в четверг, 13 сентября, состоялась встреча министров энергетики России и США Александра Новака и Рика Перри. Представители двух стран, в частности, обсудили ситуацию на международных нефтяных и газовых рынках, пути сотрудничества Москвы и Вашингтона в вопросе обеспечения стабильности мировых энергетических рынков и реализацию проекта «Северный поток — 2», который, по мнению американской стороны, якобы приведёт к усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов.

«Мы выступаем против «Северного потока — 2», который сконцентрирует две трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимость (энергобезопасности Европы. — RT) в случае, если что-то пойдёт не так», — сказал Перри.

Он также добавил, что Соединённые Штаты намерены ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России и «Северного потока — 2».

Александр Новак, в свою очередь, выразил обеспокоенность российской стороны в связи с подобной позицией Вашингтона. Он подчеркнул, что в Москве наблюдают рост потребления газа в Европе и снижение собственной добычи.

«Мы обеспокоены теми заявлениями, которые делаются насчёт введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители», — ответил глава Минэнерго РФ.

Кроме того, российский министр проинформировал своего американского коллегу о первом раунде трёхсторонних технических консультаций Украина — ЕС — Россия, прошедших в Брюсселе.

Как заметил ранее заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, переговоры прошли в конструктивной атмосфере. «Обсуждались, как и запланировано, три вопроса. Все они связаны с регулятивной базой (Украины. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.