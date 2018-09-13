Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.

«Условием отмены приказа стало принятое «Газпромом» обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о слушаниях по делу «о признании и приведении в исполнение» решения арбитража Стокгольма «по делу о транзите от 28 февраля 2018 года».

Ранее на Украине заявили, что суд в Швеции отменил приостановку решения арбитража о выплате «Газпромом» $2,6 млрд.

1 августа лондонский суд выдал разрешение на заморозку активов российской компании «Газпром» на британской территории по ходатайству «Нафтогаза».