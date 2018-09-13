Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе

Короткая ссылка
Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.

«Условием отмены приказа стало принятое «Газпромом» обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о слушаниях по делу «о признании и приведении в исполнение» решения арбитража Стокгольма «по делу о транзите от 28 февраля 2018 года».

Ранее на Украине заявили, что суд в Швеции отменил приостановку решения арбитража о выплате «Газпромом» $2,6 млрд. 

1 августа лондонский суд выдал разрешение на заморозку активов российской компании «Газпром» на британской территории по ходатайству «Нафтогаза».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить