В «Нафтогазе» заявили об отмене приостановки взыскания $2,6 млрд с «Газпрома»

Суд в Швеции отменил приостановление решения арбитража, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд, заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Апелляционный суд... отменил своё решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому «Газпром» должен заплатить нам уже более 2,6 млрд», — написал он в Facebook.

Как отметил Витренко, «Газпром» обязан «безотлагательно выполнить» данное решение.

«А пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам», — указал он.

Ранее Витренко заявил, что компании удалось добиться ареста активов «Газпрома».

В середине июля в Министерстве иностранных дел Украины исключили возможность внесудебного урегулирования спора между компаниями.

При этом в «Нафтогазе» отметили готовность рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом».