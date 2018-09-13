В «Нафтогазе» заявили об отмене приостановки взыскания $2,6 млрд с «Газпрома»
- Reuters
«Апелляционный суд... отменил своё решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому «Газпром» должен заплатить нам уже более 2,6 млрд», — написал он в Facebook.
Как отметил Витренко, «Газпром» обязан «безотлагательно выполнить» данное решение.
«А пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам», — указал он.
Ранее Витренко заявил, что компании удалось добиться ареста активов «Газпрома».
В середине июля в Министерстве иностранных дел Украины исключили возможность внесудебного урегулирования спора между компаниями.
При этом в «Нафтогазе» отметили готовность рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом».