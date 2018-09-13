Министр энергетики США на встрече с Новаком выступил против «Северного потока — 2»

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Вашингтон выступает против проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава Минэнерго США Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком.
Министр энергетики США на встрече с Новаком выступил против «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2

«Мы выступаем против «Северного потока — 2», который сконцентрирует две трети поставок российского газа в одном трубопроводе, что создаст уязвимое место (в энергобезопасности Европы. — RT) в случае, если что-то пойдёт не так», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, американская сторона осознаёт желание стран Европы «снизить зависимость от единственного поставщика».

Ранее стало известно, что Новак проведёт встречу с Перри 13 сентября в Москве, на которой стороны обсудят в том числе «Северный поток — 2».

В конце августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал позицию Вашингтона относительно российского газопровода. 

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