Новак встретится с министром энергетики США 13 сентября в Москве
- РИА Новости
«Темы встречи — сотрудничество в области энергетики, энергоэффективности, восстановление отношений в области энергодиалога. Мы, безусловно, будем говорить о ситуации на рынке нефти и газа», — цитирует его РИА Новости.
Новак добавил, что в ходе встречи также будут обсуждаться вопросы строительства газовой инфраструктуры, в том числе газопровода «Северный поток — 2».
Ранее источник сообщил, что Рик Перри намерен посетить Москву 11—13 сентября.