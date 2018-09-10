Новак встретится с министром энергетики США 13 сентября в Москве

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Глава Минэнерго России Александр Новак намерен провести встречу с министром энергетики США Риком Перри 13 сентября в Москве.
Новак встретится с министром энергетики США 13 сентября в Москве
  • РИА Новости

«Темы встречи — сотрудничество в области энергетики, энергоэффективности, восстановление отношений в области энергодиалога. Мы, безусловно, будем говорить о ситуации на рынке нефти и газа», — цитирует его РИА Новости.

Новак добавил, что в ходе встречи также будут обсуждаться вопросы строительства газовой инфраструктуры, в том числе газопровода «Северный поток — 2».

Ранее источник сообщил, что Рик Перри намерен посетить Москву 11—13 сентября.

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