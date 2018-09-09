Источник сообщил о планах министра энергетики США посетить Москву
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- globallookpress.com
«На следующей неделе приедет министр энергетики США. Будет здесь с 11 по 13 сентября», — рассказали агентству.
При этом не уточняется, какие встречи запланированы у министра в Москве.
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