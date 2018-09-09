Источник сообщил о планах министра энергетики США посетить Москву

Министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри намерен посетить Москву 11—13 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«На следующей неделе приедет министр энергетики США. Будет здесь с 11 по 13 сентября», — рассказали агентству.

При этом не уточняется, какие встречи запланированы у министра в Москве.

Ранее делегация из США рассказала о своих впечатлениях от поездки в Крым.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит американской делегации на полуостров.