Источник сообщил о планах министра энергетики США посетить Москву

Короткая ссылка
Министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри намерен посетить Москву 11—13 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Источник сообщил о планах министра энергетики США посетить Москву
  • ©Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«На следующей неделе приедет министр энергетики США. Будет здесь с 11 по 13 сентября», — рассказали агентству.

При этом не уточняется, какие встречи запланированы у министра в Москве.

Ранее делегация из США рассказала о своих впечатлениях от поездки в Крым.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит американской делегации на полуостров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить