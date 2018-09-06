Делегация из США рассказала о своих впечатлениях от поездки в Крым

Представители американской делегации поделились своими впечатлениями от пребывания в Крыму, передаёт РИА Новости.

«Наше пребывание было замечательным. Первое, что бросилось в глаза и оставило неизгладимое впечатление, это симферопольский аэропорт и дороги. И вообще город прекрасен, люди очень дружелюбны. Впечатления очень позитивные, положительные», — сообщила член Демократического клуба Санта-Клары Кэтрин Мец, представитель делегации.

Как передаёт РИА Новости Крым, член делегации адвокат Сильвия Демарест сообщила, что собирается встретиться с максимально возможным количеством простых людей для обмена знаниями и опытом.

«Я приехала с миром и убеждением, что в глубине души мы все одинаковые», — отметила Демарест.

Член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс также подчеркнул, что цель их визита заключается в том, чтобы узнать, как живут простые крымчане.

«В международной политике сейчас слишком много зла… Именно разговоры, попытка понять точку зрения другого человека даёт результат», — сообщил делегат.

Ранее американцы заявили, что их не волнует реакция Киева по поводу их пребывания на полуострове.