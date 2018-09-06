Американская делегация высадила у детского дома в Крыму аллею из тропических деревьев

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Аллею из экзотических деревьев рядом с детским домом «Надежда» в Крыму посадила в качестве подарка американская делегация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов визита, заслуженного работника промышленности Юрия Пелипенко.
Американская делегация высадила у детского дома в Крыму аллею из тропических деревьев
  • © pixabay.com

«Сегодня мы побывали в центре «Надежда». Это учебный центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Провели там гуманитарную акцию — посадили аллею дружбы из экзотических крымских растений», — сообщил Пелипенко.

Четыре делегата из США прибыли на полуостров в рамках трёхдневного официального визита.

В составе делегации — представители американской организации «Центр гражданских инициатив».

6 сентября делегация из США прибыла в Крым.

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