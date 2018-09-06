Американская делегация высадила у детского дома в Крыму аллею из тропических деревьев
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«Сегодня мы побывали в центре «Надежда». Это учебный центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Провели там гуманитарную акцию — посадили аллею дружбы из экзотических крымских растений», — сообщил Пелипенко.
Четыре делегата из США прибыли на полуостров в рамках трёхдневного официального визита.
В составе делегации — представители американской организации «Центр гражданских инициатив».
6 сентября делегация из США прибыла в Крым.