Американская делегация высадила у детского дома в Крыму аллею из тропических деревьев

Аллею из экзотических деревьев рядом с детским домом «Надежда» в Крыму посадила в качестве подарка американская делегация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов визита, заслуженного работника промышленности Юрия Пелипенко.

«Сегодня мы побывали в центре «Надежда». Это учебный центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Провели там гуманитарную акцию — посадили аллею дружбы из экзотических крымских растений», — сообщил Пелипенко.

Четыре делегата из США прибыли на полуостров в рамках трёхдневного официального визита.

В составе делегации — представители американской организации «Центр гражданских инициатив».

6 сентября делегация из США прибыла в Крым.