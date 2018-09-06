Американская делегация прибыла в Крым с трёхдневным визитом

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Делегация из Соединённых Штатов в составе четырёх человек приехала в Крым. Ожидается, что на полуострове они проведут три дня.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, во время своего пребывания в Крыму делегация посетит детский дом «Надежда», осмотрит Севастополь и Ялту, а также встретится с представителями регионального парламента.

«Делегация из США в составе четырёх человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнётся 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — заявил один из организаторов визита американцев Валентин Козубский.

Ранее посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым.

Крым официально стал регионом Российской Федерации после прошедшего там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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