Американская делегация прибыла в Крым с трёхдневным визитом
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, во время своего пребывания в Крыму делегация посетит детский дом «Надежда», осмотрит Севастополь и Ялту, а также встретится с представителями регионального парламента.
«Делегация из США в составе четырёх человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнётся 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — заявил один из организаторов визита американцев Валентин Козубский.
Ранее посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым.
Крым официально стал регионом Российской Федерации после прошедшего там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.