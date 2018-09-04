На Украине возбудили уголовное дело против посетивших Крым немецких депутатов

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении немецких депутатов, посетивших Крым без согласия Киева, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идёт о нарушителях украинского законодательства», — отметил посол.

Ранее посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.