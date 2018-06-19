В «Газпроме» прокомментировали действия «Нафтогаза» по аресту активов в Британии

Действия «Нафтогаза» в Великобритании по аресту активов «Газпрома» в рамках решения Стокгольмского арбитража противоречат решению апелляционного суда округа Свеа о его приостановке, заявили в российской компании.

Как отмечается, «Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз» предпринимает на территории Британии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

«Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения», — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что коммерческий суд Лондона выдал разрешение на заморозку активов «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины».

14 июня «Газпром» добился приостановки исполнения решения арбитража по транзитному контракту с «Нафтогазом».